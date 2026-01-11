Punto de vista: cuando Chávez y Maduro se quedaron hasta el final de la Cumbre en la provincia

La integración de Venezuela al Mercosur convirtió a este órgano en un poderoso actor global, con las principales reservas de alimentos, energía, agua dulce y un importante grado de desarrollo científico y nuclear propio. EEUU pasó a mirar con preocupación este proceso, que alcanza sus máximos niveles en 2007, con la creación de UnaSur, y en 2011, con la Celac.