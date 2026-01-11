Punto de vista: cuando Chávez y Maduro se quedaron hasta el final de la Cumbre en la provincia

El siglo XXI arrancó con una multitud de gobiernos populares en todo el continente. Dos actores contribuyeron a eso.
1) El fracaso estrepitoso de las políticas neoliberales del llamado Consenso de Washington, que llevaron a la crisis de sus economías a todos los países. Argentina es el ejemplo clásico de eso: el “mejor alumno del FMI” en la época de Menem terminó incendiado tras la crisis de diciembre 2001.
2) EEUU estaba demasiado distraído en la captura de petróleo en otras áreas del mundo y había descuidado su patrio trasero. En menos de cinco años se multiplicaron los gobiernos progresistas: Lula, Néstor Kirchner, Tabaré Vázquez, Correa, Evo Morales, Lugo, y varios más. Y las políticas de integración sudamericanas cobraron impulso.
La integración de Venezuela al Mercosur convirtió a este órgano en un poderoso actor global, con las principales reservas de alimentos, energía, agua dulce y un importante grado de desarrollo científico y nuclear propio. EEUU pasó a mirar con preocupación este proceso, que alcanza sus máximos niveles en 2007, con la creación de UnaSur, y en 2011, con la Celac.
En el pico de ese proceso (ya se había celebrado la Cumbre del ALCA, en Mar del Plata), se realiza la Cumbre de 2008 en Argentina.
Coincide con la primera crisis política del gobierno kirchnerista, la Resolución 125. Había tres grandes candidatos: Rosario, Mar del Plata y Buenos Aires. Pero Kirchner estaba molesto por la ambigüedad de esos gobiernos en el tema.
Es el año en que creamos en Tucumán la Secretaría de Relaciones Internacionales. Me propuse demostrar cómo un grupo reducido y eficiente de funcionarios comprometidos y militantes podíamos instalar a la provincia como un actor subnacional relevante de ese proceso.
Detalles
Al frente del Mercosur se encontraba “Chacho” Alvarez, quien me había ayudado desde el principio en mi gestión en la Secretaría. Juntos trabajamos la idea de que Tucumán podía ser sede de la Cumbre, pese a ser una provincia pequeña y marginal.
El primer paso fue convencer a Néstor, a quien le pareció disruptivo y desafiante trasladar la Cumbre (que se hacía siempre en las grandes ciudades y capitales) hacia el interior profundo, pese a que Tucumán no contaba con la infraestructura suficiente para absorber a ocho presidentes con sus respectivas comitivas.
Fue una gran prueba a superar para Tucumán. Se recurrió incluso a la infraestructura turística de las provincias vecinas
Recuerdo que el propio gobernador Alperovich me firmó con una sonrisa irónica y descreída el pedido a la Cancillería para que Tucumán fuera la sede. Su gesto decía todo: “no me vayas a hacer pasar un papelón pidiendo algo que no podemos organizar ni contener”.
Cada presidente vino acompañado con su canciller. El de Chávez era Nicolás Maduro, eficiente y de muy bajo perfil, de extrema confianza del presidente venezolano. Desempeñó ese cargo hasta 2013, cuando Chávez se fue de este mundo y lo proclamó su sucesor político
La cumbre de Tucumán está salpicada de anécdotas. La más simpática es la del modesto avión de Evo, que carecía de escalera y hubo que improvisarle una a su llegada. Fue una cumbre sumamente armónica, donde incluso empieza a encontrarse un punto de acuerdo al famoso conflicto de las papeleras ente Argentina y Uruguay
Chávez fue el último en irse de Tucumán. Se quedó a departir con quien lo solicitara y se llevó el cariño y la simpatía de quienes lo pudieron tratar. Maduro se quedó con él.