Secciones
› PUNTO DE VISTA

Punto de vista: cuando Chávez y Maduro se quedaron hasta el final de la Cumbre en la provincia

Por José Vitar - Ex diputado y títular del Frente Grande.

ANFITRIONES. Alperovich, Manzur y “Betty” Rojkés reciben a Chávez. ANFITRIONES. Alperovich, Manzur y “Betty” Rojkés reciben a Chávez.
Hace 4 Hs

El siglo XXI arrancó con una multitud de gobiernos populares en todo el continente. Dos actores contribuyeron a eso.

1) El fracaso estrepitoso de las políticas neoliberales del llamado Consenso de Washington, que llevaron a la crisis de sus economías a todos los países. Argentina es el ejemplo clásico de eso: el “mejor alumno del FMI” en la época de Menem terminó incendiado tras la crisis de diciembre 2001.

2) EEUU estaba demasiado distraído en la captura de petróleo en otras áreas del mundo y había descuidado su patrio trasero. En menos de cinco años se multiplicaron los gobiernos progresistas: Lula, Néstor Kirchner, Tabaré Vázquez, Correa, Evo Morales, Lugo, y varios más. Y las políticas de integración sudamericanas cobraron impulso.

Un Nicolás Maduro “de bajo perfil” en Tucumán

Un Nicolás Maduro “de bajo perfil” en Tucumán

La integración de Venezuela al Mercosur convirtió a este órgano en un poderoso actor global, con las principales reservas de alimentos, energía, agua dulce y un importante grado de desarrollo científico y nuclear propio. EEUU pasó a mirar con preocupación este proceso, que alcanza sus máximos niveles en 2007, con la creación de UnaSur, y en 2011, con la Celac.

En el pico de ese proceso (ya se había celebrado la Cumbre del ALCA, en Mar del Plata), se realiza la Cumbre de 2008 en Argentina.

Coincide con la primera crisis política del gobierno kirchnerista, la Resolución 125. Había tres grandes candidatos: Rosario, Mar del Plata y Buenos Aires. Pero Kirchner estaba molesto por la ambigüedad de esos gobiernos en el tema.

LÍDERES. Cristina y los presidentes de la región, en la Casa Histórica. LÍDERES. Cristina y los presidentes de la región, en la Casa Histórica.

Es el año en que creamos en Tucumán la Secretaría de Relaciones Internacionales. Me propuse demostrar cómo un grupo reducido y eficiente de funcionarios comprometidos y militantes podíamos instalar a la provincia como un actor subnacional relevante de ese proceso.

Detalles

Al frente del Mercosur se encontraba “Chacho” Alvarez, quien me había ayudado desde el principio en mi gestión en la Secretaría. Juntos trabajamos la idea de que Tucumán podía ser sede de la Cumbre, pese a ser una provincia pequeña y marginal.

Desde la cárcel en Estados Unidos, Maduro envíó un mensaje a través de su hijo

Desde la cárcel en Estados Unidos, Maduro envíó un mensaje a través de su hijo

El primer paso fue convencer a Néstor, a quien le pareció disruptivo y desafiante trasladar la Cumbre (que se hacía siempre en las grandes ciudades y capitales) hacia el interior profundo, pese a que Tucumán no contaba con la infraestructura suficiente para absorber a ocho presidentes con sus respectivas comitivas.

Fue una gran prueba a superar para Tucumán. Se recurrió incluso a la infraestructura turística de las provincias vecinas

Recuerdo que el propio gobernador Alperovich me firmó con una sonrisa irónica y descreída el pedido a la Cancillería para que Tucumán fuera la sede. Su gesto decía todo: “no me vayas a hacer pasar un papelón pidiendo algo que no podemos organizar ni contener”.

EN TUCUMÁN. El entonces canciller Maduro, junto a Hugo Chávez. EN TUCUMÁN. El entonces canciller Maduro, junto a Hugo Chávez.

Cada presidente vino acompañado con su canciller. El de Chávez era Nicolás Maduro, eficiente y de muy bajo perfil, de extrema confianza del presidente venezolano. Desempeñó ese cargo hasta 2013, cuando Chávez se fue de este mundo y lo proclamó su sucesor político

La cumbre de Tucumán está salpicada de anécdotas. La más simpática es la del modesto avión de Evo, que carecía de escalera y hubo que improvisarle una a su llegada. Fue una cumbre sumamente armónica, donde incluso empieza a encontrarse un punto de acuerdo al famoso conflicto de las papeleras ente Argentina y Uruguay

Chávez fue el último en irse de Tucumán. Se quedó a departir con quien lo solicitara y se llevó el cariño y la simpatía de quienes lo pudieron tratar. Maduro se quedó con él.

Temas Venezuela José AlperovichTucumánHugo ChávezNicolás Maduro
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Por qué no conviene ducharse inmediatamente después de hacer ejercicio
1

Por qué no conviene ducharse inmediatamente después de hacer ejercicio

Vida saludable: la fruta que ayuda a frenar la pérdida muscular después de los 45 años
2

Vida saludable: la fruta que ayuda a frenar la pérdida muscular después de los 45 años

¿Lo conocías? El truco del papel aluminio que deja impecables los rieles de las ventanas y mejora su deslizamiento
3

¿Lo conocías? El truco del papel aluminio que deja impecables los rieles de las ventanas y mejora su deslizamiento

Cinco ejercicios para dejar atrás los excesos de las fiestas y cuidar la salud
4

Cinco ejercicios para dejar atrás los excesos de las fiestas y cuidar la salud

Adiós a las bikinis de colores: la tendencia europea que redefine la moda de playa para el verano 2026
5

Adiós a las bikinis de colores: la tendencia europea que redefine la moda de playa para el verano 2026

El alimento natural que ayuda a ganar masa muscular y fortalecer los huesos
6

El alimento natural que ayuda a ganar masa muscular y fortalecer los huesos

Más Noticias
Sexo y deporte: qué dice la ciencia sobre el impacto en el rendimiento físico

Sexo y deporte: qué dice la ciencia sobre el impacto en el rendimiento físico

Alertan por los riesgos de las infusiones “naturales” para adelgazar

Alertan por los riesgos de las infusiones “naturales” para adelgazar

El alimento natural que ayuda a ganar masa muscular y fortalecer los huesos

El alimento natural que ayuda a ganar masa muscular y fortalecer los huesos

Adiós a las bikinis de colores: la tendencia europea que redefine la moda de playa para el verano 2026

Adiós a las bikinis de colores: la tendencia europea que redefine la moda de playa para el verano 2026

En nombre del padre: Franco según Mauricio

En nombre del padre: Franco según Mauricio

Cinco ejercicios para dejar atrás los excesos de las fiestas y cuidar la salud

Cinco ejercicios para dejar atrás los excesos de las fiestas y cuidar la salud

¿Lo conocías? El sencillo truco de la esponja en el lavarropas que mejora el lavado

¿Lo conocías? El sencillo truco de la esponja en el lavarropas que mejora el lavado

Si querés estudiar Turismo, la UNSa abre una nueva comisión en la capital salteña

Si querés estudiar Turismo, la UNSa abre una nueva comisión en la capital salteña

Comentarios