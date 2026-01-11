Un Nicolás Maduro “de bajo perfil” en Tucumán
Hace casi dos décadas, cuando todavía le faltaban algunos años para llegar a la Presidencia de Venezuela, el líder chavista Nicolás Maduro estuvo en Tucumán.
Fueron dos días, el 30 de junio y el 1 de julio de 2008, en los que el entones canciller, recientemente capturado por EEUU en una misión militar, permaneció en esta provincia, con motivo de la XXXVª Cumbre del Mercosur.
Maduro no estaba entre las principales figuras del encuentro regional. De hecho, formaba parte de la comitiva del mandatario venezolano, Hugo Chávez, quien antes de morir, en 2013, lo señalaría como su sucesor. El ex secretario de Relaciones Internacionales de la Provincia, José Vitar, lo recuerda como “eficiente” y de “muy bajo perfil”. Como anécdota, el ex diputado menciona que, con su estilo carismático, Chávez se quedó a conversar con todo el que quisiera hacerlo, por lo que fue el último de los presidentes invitados en abandonar Tucumán. “Maduro se quedó con él”, apunta Vitar.
La Cumbre del Mercosur que se celebró en esta provincia fue rememorada esta semana precisamente a propósito de la visita del líder chavista, ahora acusado por los EEUU debido a sus supuestos nexos con el narco terrorismo.
Del evento internacional participaron los anfitriones por Argentina, Cristina Fernández -quien comenzaba su primera gestión en la Casa Rosada- y su esposo, el expresidente Néstor Kirchner. Concurrieron, además de Chávez -y de Maduro-, Luiz Inácio “Lula” da Silva (Brasil), Evo Morales (Bolivia), Tabaré Vázquez (Uruguay), Nicanor Duarte Frutos (Paraguay) y Michelle Bachelet (Chile).
Al frente del Gobierno provincial estaba José Alperovich, quien había logrado un rotundo respaldo electoral en las urnas el año anterior.
Las mesas de diálogo entre los mandatarios dieron lugar a la firma de distintos documentos. Uno de ellos posibilitó que se reconociera el documento de identidad de cada país miembro como válido para circular en los territorios que forman parte del Mercosur, con lo que se eliminó el requisito del pasaporte para la región.
En el Salón Blanco
Maduro no captó interés mediático ni político en ese momento. Pero su rostro, con el clásico bigote tupido, quedó grabado por las cámaras del canal “Crónica TV”. “Cena de mandatarios del Mercosur: cantó Mercedes Sosa”, se lee en la gráfica en el momento en que aparece en escena el detenido líder chavista, sentado a metros del fallecido gobernador santafesino Hermes Binner. El concierto tuvo lugar en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, y estuvieron otros dirigentes políticos reconocidos en ese momento, tanto de Tucumán como de la Argentina.
El recuerdo de la Cumbre del Mercosur es recordada como una jornada de gran relevancia por los organizadores, pero también están quienes critican su celebración. El legislador Claudio Viña, por caso, se expresó luego de la captura de Maduro citando el histórico encuentro de mandatarios, y aseguró que “miles de muertos, entre otras calamidades, fueron aplaudidas por el detestable kirchnerismo”. “Lamentamos que hayan ensuciado la fachada de nuestra Casa Histórica de la Independencia, parándose delante de ella para sacarse fotos”, lanzó el dirigente de “Nueva Fuerza”.