Un Nicolás Maduro “de bajo perfil” en Tucumán

Maduro no estaba entre las principales figuras del encuentro regional. De hecho, formaba parte de la comitiva del mandatario venezolano, Hugo Chávez, quien antes de morir, en 2013, lo señalaría como su sucesor. El ex secretario de Relaciones Internacionales de la Provincia, José Vitar, lo recuerda como “eficiente” y de “muy bajo perfil”. Como anécdota, el ex diputado menciona que, con su estilo carismático, Chávez se quedó a conversar con todo el que quisiera hacerlo, por lo que fue el último de los presidentes invitados en abandonar Tucumán. “Maduro se quedó con él”, apunta Vitar.