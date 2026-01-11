Horror en La Matanza: un hombre mató a su hijo y a su pareja

Luis Acosta Abruzzese (35 años) es investigado por haber asesinado a su pareja y a su hijo de 11 meses en la localidad bonaerense de González Catán, partida de La Matanza. El sospechoso fue detenido el viernes por la tarde luego de que la policía hallara los cuerpos de las víctimas.
El caso salió a la luz cuando los familiares de Gimena Agustina López Cardozo (27), pareja del señalado, denunciaron ante el 911 que no podían comunicarse con su hija desde el día anterior y que el yerno impedía el contacto. En la llamada a las autoridades, los padres de la joven habrían alertado que cuando se acercaron a la vivienda de Agustina, Acosta Abruzzese, les negó el ingreso y huyó al fondo del inmueble.
La policía notificó la situación a la Unidad Fiscal Especializada en Violencia y por orden de la fiscal Pamela Piatelli se llevó a cabo un allanamiento de urgencia.
Dentro del domicilio, los agentes hallaron sin vida a Cardozo López y a su hijo. Según consignó Infobae, el personal médico que concurrió al lugar confirmó que la mujer fue asesinada por estrangulamiento mientras que el bebé de 11 meses fue degollado.
La búsqueda del presunto responsable se activó de inmediato. Según los primeros datos de la investigación realizada por el Grupo Táctico Operativo (GTO), el seguimiento de cámaras de seguridad permitió localizarlo caminando por la vía pública. Al advertir la presencia policial, Acosta Abruzzese intentó escapar, pero fue interceptado en el lugar.
La causa quedó a cargo de la UFI de Homicidios que dirige Diego Rulli, quien dispuso la detención del sospechoso. Lo inmediato es que enfrentará cargos por homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género (respecto de su pareja) en concurso real con homicidio agravado por el vínculo (respecto del bebé).
Por el momento, los investigadores aguardan los resultados de las pericias forenses para establecer las circunstancias precisas de las muertes.
En cuanto a los antecedentes, las fuentes señalaron que no había denuncias previas por violencia en contra de Acosta Abruzzese durante los 10 años que estuvieron juntos como pareja.