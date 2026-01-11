Horror en La Matanza: un hombre mató a su hijo y a su pareja

El caso salió a la luz cuando los familiares de Gimena Agustina López Cardozo (27), pareja del señalado, denunciaron ante el 911 que no podían comunicarse con su hija desde el día anterior y que el yerno impedía el contacto. En la llamada a las autoridades, los padres de la joven habrían alertado que cuando se acercaron a la vivienda de Agustina, Acosta Abruzzese, les negó el ingreso y huyó al fondo del inmueble.