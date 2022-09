Atlético Tucumán: las bajas que tendrá Pusineri para el domingo y cómo piensa reemplazarlas

Por último, el reemplazante de Menéndez no parece tan claro. No porque no haya opciones, sino justamente por lo contrario. Augusto Lotti e Ignacio Maestro Puch son candidatos a quedarse con el puesto. La expulsión no estaba en los planes de Lucas Pusineri, más sí la rotación en la ofensiva, tal cual el mismo anunció. El regreso de Ramiro Ruiz Rodríguez podría ser una opción también.