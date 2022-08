Menéndez, furioso con Espinoza: “Me amenazó en la cancha”, denunció el delantero de Atlético Tucumán

“Espinoza se bajó el auricular y me amenazó en la cancha. Es un soberbio y un día se puede llevar una sorpresa”, aseguró Cristian Menéndez. “Hay que cuidar a los jugadores. Con muchos árbitros se puede dialogar, pero no con él. Y eso termina perjudicándolo porque se genera un clima contra él que no está bueno”, agregó en declaraciones a TyC.