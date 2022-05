El Gobierno sale desesperadamente a captar dólares

Al Banco Central se le presenta un enorme desafío en los próximos meses con su afán de acumular más Reservas Internacionales Netas (RIN). El stock de divisas atesoradas por la autoridad monetaria habría cerrado abril en U$S 4.200 millones (U$S 1.875 millones más en el año) y la próxima meta es alcanzar los U$S 6.425 millones a fines de junio. En esta orientación, la entidad que preside Miguel Pesce debería comprar unos U$S 1.500 millones netos en el mercado de cambios (MULC) entre este mes y junio para cumplir la meta de acumulación de reservas del segundo trimestre, observa el Centro de Análisis Económico Equilibra. Si bien este monto equivale al 70% de lo que logró comprar en mayo-junio de 2021, en lo que va del año viene comprando menos de un 5% de lo que compró en igual período de 2021, puntualiza.