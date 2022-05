Inquietud en el Gobierno por las usurpaciones

El Poder Ejecutivo abrió entonces una ronda de conversaciones con ese grupo de ciudadanos, con el fin de disuadirlos para que depongan cualquier tipo de actitud que violente la propiedad ajena. Ante eventuales desbordes, efectivos de distintas unidades policiales fueron convocados a ese lugar para actuar en caso de que no se cumplan las disposiciones legales vigentes. Esto se complementó con el probable uso del helicóptero oficial de la provincia que estaba a disposición del Ministerio de Seguridad en caso de ser necesario. “Hay que resguardar la propiedad privada. Nadie debe ocupar algo que no es suyo”, fue la instrucción que el vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo, Osvaldo Jaldo, le dio a varios de los ministros que participaron del operativo. Jaldo dejó en claro que esa orden no sólo es para el caso de Manantial Sur, sino también para cualquier lugar de la provincia que registre posibles usurpaciones.