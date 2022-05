La familia peronista se pelea por la propiedad del poder

“El Gobierno es nuestro”. “Yo no soy el dueño del Gobierno”. “Se podía ser legítimo y legal de origen y no de gestión”. El oficialismo sigue tirándose con todas las acusaciones posibles. De la frase del secretario general de la Cámpora Andrés “Cuervo” Larroque, pasando por la reacción del presidente Alberto Fernández hasta llegar al tuit, con una crítica por elevación hacia la Casa Rosada, de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el Frente de Todos sigue sumando capítulos de desencuentros que golpea no sólo a la institucionalidad, sino también a la confianza del país. Los analistas políticos consultados por LA GACETA señalan que el oficialismo protagoniza una puja propia de las familias disfuncionales que, en definitiva, terminan en un conflicto que no necesariamente deriva en el alejamiento definitivo de algunos de sus miembros. Así lo entiende, por ejemplo, Sergio Berensztein, director de la consultora que lleva su apellido. “El choque verbal es propio de la histeria de siempre”, indica el experto que advierte que no puede haber ruptura en este momento dentro de la fórmula presidencial, porque nadie puede imaginarse a Cristina Kirchner terminando de gobernar la Argentina hasta el próximo turno electoral.