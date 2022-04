La elevada inflación agobia a ocho de cada 10 argentinos

Frente a ese escenario, si bien es probable que el dato de marzo haya sido el más alto del año, no hay razones para creer que en el corto plazo se logre una baja considerable de la inflación. “Aunque el Banco Central está llevando adelante un apretón monetario, con una caída de $ 140.000 millones de la Base Monetaria en el primer trimestre, sus efectos no van a ser visibles en lo inmediato y puede que nunca llegue a concretarse si las variables fiscales no evolucionan a la par de las monetarias como parece ser la tendencia”, explica.