¿Cómo se llama la obra? Peronismo en apuros

L a equidistancia es una zona ideal para momentos de turbulencia. Pero en política no necesariamente suele ser la mejor ubicación. La equidistancia es esa ancha avenida del medio en el que algunos dirigentes suelen mantenerse como un estado natural para no jugarse. Ejemplos sobran en la actualidad. Sin embargo, a algunos les resultó una posición cómoda. Juan Manzur intentó sostenerse en el medio de la tempestad. La batalla dialéctica entre albertistas y cristinistas ha puesto al jefe de Gabinete de la Nación entre la espada y la pared. Sucede que el gobernador en uso de licencia cohabita el despacho nada más y nada menos que con el presidente Alberto Fernández; los separa una puerta vidriada. Manzur ha decidido jugar sus fichas para sostener al jefe de Estado que viene siendo vapuleado por la interna del Frente de Todos y, más aún, por la realidad, esa que se devora el poder adquisitivo de la sociedad malhumorada a una velocidad del 6% mensual de inflación. Manzur, también, habla con la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner. Aunque no lo manifieste públicamente hace de mediador casi en sintonía con otro referente de la equidistancia: el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Ambos, en paralelo, piensan más allá de este mandato, buscando un horizonte en el electoral 2023. Pero, como dice el médico sanitarista, todavía mucha agua correrá por debajo del puente.