Una pelea capital en el peronismo

Se lo tomó muy a pecho y contestó visceralmente. Osvaldo Jaldo no ocultó sus diferencias con Germán Alfaro. Abandonó, por unos instantes, su rol institucional de vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo para ir al barro y contestar como titular interino del distrito Tucumán del Partido Justicialista. “Creo que me apunta porque sabe que no me podrá enfrentar (en las elecciones de 2023) porque se va a quedar en el camino. Primero, tiene que pasar a solucionar los problemas de su espacio, y no lo veo muy bien”, dijo el tranqueño respecto de las críticas que le formuló el intendente de San Miguel de Tucumán. Éste había dicho en el programa “Panorama Tucumano” de LA GACETA que el mandatario interino está temeroso. "Jaldo está esperando que Manzur le diga: vos vas a ser", espetó.