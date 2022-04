Un mejor Estado, el consenso que hace falta

El debate público sin embargo sigue siendo sobre el tamaño. Hoy se habla del impuesto a la renta inesperada, y hace unas semanas el oficialismo provincial aceptó el “Consenso Fiscal” 2021, un acuerdo nacional que permite subir las alícuotas de los impuestos provinciales, considera el presidente de la Fundación Iniciativa de Pensamiento Colectivo (Ipec). Esta decisión, según su criterio, se contradice con lo que dijo el gobernador interino, Osvaldo Jaldo, que declaró que “hay que alivianar la carga impositiva a los que producen”. “Así, el oficialismo habilitó el camino para subir impuestos, aunque aún no aumentó ninguno, dice que hay que alivianar la carga, pero no lo hace. Similar a nivel país: la Nación impulsó el consenso fiscal, los gobernadores firmaron, pero solo 9 provincias promovieron la adhesión a nivel local, Tucumán fue una. Tira y afloje de propuestas cortoplacistas que no apuntan a lo importante: ¿cuál es la visión de largo plazo?”, se pregunta.