Gustavo Córdoba: “se ha roto aquel mito de la gobernabilidad atada al Partido Justicialista”

-La inflación es una máquina que genera más pobreza. En este punto al Gobierno lo que más lo castiga es la falta de confianza. No conozco ningún país del mundo que haya salido sin diálogo institucional y eso en la Argentina no lo estamos viendo. Pareciera que los consensos se dan en momentos o para cuestiones que no son relevantes. Aquí hay un punto donde la dirigencia política no toma nota ni se pone los pantalones largos. Es todo un tema. ¿Quién genera los consensos? ¿Quién está obligado a generarlos? El que manda; el que está en el poder. El problema es que, generalmente, se ve a eso como una señal de debilidad. Entonces se espera ganar una elección para dar señales de consenso, pero no es necesario porque en ese momento ya está fuerte y eso es un ciclo interminable que nos impide a los argentinos evolucionar institucionalmente. Perdemos oportunidades permanentemente de recuperación por la inmadurez y el infantilismo, por ese estado de adolescencia permanente que vive nuestra dirigencia política. Es llamativa la incapacidad de poder ponernos de acuerdo.