Tucumán abrió la temporada de alineamientos políticos

Manzur, mientras tanto, sigue pensando que él debe ser “el gran elector” hacia 2023. Por eso los jaldistas están prácticamente convencidos de que el gobernador interino será acompañado por un hombre o por una mujer que el propio jefe de Gabinete bendiga. El problema es que, mientras más pasa el tiempo, más caen las acciones de los potencialmente bendecidos. Los problemas coyunturales sepultan deseos personales. Hace más de dos años, previo a que se declare la pandemia de la Covid-19, Manzur había analizado la posibilidad de hacer la “gran Cristina” en Tucumán. La interna del año pasado le puso ruido a ese proyecto, pero no ha quedado trunca esa ingeniería electoral. ¿Qué pasaría si el gobernador en uso de licencia decida reflotarlo? ¿La eventual candidatura a vicegobernador es el “Plan B” del sanitarista? ¿Manzur volverá a Tucumán? Ninguno de esos interrogantes debe ser desechado. El último es el que más desvela a los jaldistas. El “por ahora, no” se impone, tomando en cuenta el protagonismo que el jefe de Gabinete tiene hoy en una gestión en la que el presidente Alberto Fernández es vapuleado desde distintos sectores porque no le encuentra el rumbo a la economía. A todos les duele el bolsillo y el mandatario nacional se expone cada vez más al síndrome del pato rengo más allá de sus intenciones reeleccionistas. Entonces surgen gobernadores que anticipan comicios en sus distritos para no quedar pegados a la Nación. Ahora, ¿qué sucedería si Manzur pega la vuelta? Algunos de sus allegados estiman que eso podría suceder entre septiembre y octubre. ¿El objetivo? Bajar el nivel de tensiones internas en el Frente de Todos. Las internas afloran cuando hay poco para repartir. Nadie quiere quedar fuera del armado de las listas oficialistas para 2023. Jaldo solo no podrá contener la horda justicialista. Manzur tampoco tiene margen para actuar como el llanero solitario. El peronismo es una estructura colectiva que requiere de un aceitado aparato para ganar elecciones.