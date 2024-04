Manzur y Amado declaran en el juicio contra Alperovich

El primero en prestar testimonio será el ex gobernador, Juan Manzur, a quien el mismo Ramos Padilla le envió una nota para que reflexione acerca de su primera postura de contestar preguntas sólo por escrito. Manzur finalmente prestará declaración vía zoom. Lo que no se sabe aún es si lo hará desde su domicilio particular o desde su oficina del Senado.