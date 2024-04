El nuevo estatuto de la UNT debutará en 2026

Pero en los hechos, el nuevo estatuto -en particular, las cláusulas votadas durante el proceso de reforma-, debutará con el cronograma electoral para los comicios de renovación total de autoridades de la UNT, en 2026. La Asamblea Universitaria que consagre a quien sucederá a Sergio Pagani en el Rectorado estará conformada por 161 integrantes; es decir, a los actuales 156 -los 13 decanos y los 11 consejeros directivos de cada una de las Facultades- se suman un representante de los docentes, uno de los no docentes, uno de los graduados y uno de los alumnos de las escuelas experimentales; y uno por los no docentes que se desempeñan bajo la órbita del Rectorado.