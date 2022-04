Dólar en alza: ¿cuáles son las proyecciones de los especialistas?

Cuando un producto escasea, naturalmente el mercado lo encarece por la mayor demanda. La situación se complica aún más cuando el Estado aplica mayores restricciones para acceder a él. Los agentes salen desesperadamente a comprar frente al riesgo de que no lo encuentren por un largo tiempo. Un escenario como el descripto es lo que pasa con el dólar que, si bien ayer se tomó un respiro en la cotización informal, no resiste las presiones inflacionarias de un país que no encuentra el rumbo para su economía. En las últimas semanas, varios importadores han pegado el grito en el cielo por la imposibilidad de adquirir en el exterior insumos y productos. La última queja que se ha escuchado ha sido la de la industria automotriz que advirtió al Banco Central que “están en riesgo” los planes de producción, exportación e inversiones y que podría paralizarse el sector.