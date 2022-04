Marco Lavagna: “nadie puede poner en dudas un proceso con mucho chequeo”

-Hay que pensar en términos de la importancia que tienen los sistemas estadísticos. Suelo repetir esto para graficar porqué las estadísticas tienen que ser confiables y serias. Si vos tenés un problema, primero tenés que conocerlo. Y para conocer un problema, lo tenés que medir. Lo que no medís, no lo conoces y lo que no conoces, no podes solucionarlo. Más allá de que a los organismos estadísticos nos toca dar malas noticias, como la inflación, a veces nos toca dar buenos datos como el de actividad económica. Quiero decir que tenemos que poder reflejar lo que nos pasa, más allá de que se trate de un dato bueno o malo, porque eso es reconocer un problema o una virtud sobre la que podes trabajar. Si no lo reconoces, no podes trabajar sobre eso.