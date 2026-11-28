El siguiente tramo del testimonio estuvo centrado en lo que hizo durante la mañana. El testigo relató que después de la llamada se fue a trabajar a la empresa familiar. Dijo que le contó a su padre lo que había sucedido y que este le recomendó que no se involucrara. “No le hice caso y a las 9.30 estaba en la casa de Felipe. Cuando abrió la puerta, lo vi con una pala y las manos llenas de tierra. Le pregunté qué estaba haciendo… Me contestó: ‘Justina (Gordillo) -su pareja en esos días- me dijo que si llamaba a una ambulancia o la encontraban en casa, no saldría más de la cárcel’”, contó. “Después se fue adentro y volvió con un bolso para guardar esquíes: ¿y aquí? Después de eso salí corriendo, no quería saber nada”, añadió.