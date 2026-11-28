Resumen para apurados
- Nicolás Navarro Flores declaró ayer en los tribunales de Tucumán como testigo clave en el juicio contra Felipe Sosa por el femicidio de Érika Álvarez, aportando detalles del hecho.
- Navarro Flores detalló que Sosa intentó reanimar a la víctima y luego ocultar el cuerpo, mientras reveló deudas por venta de drogas y presiones del entorno para encubrirlo.
- El testimonio bajo juramento resulta determinante para la fiscalía en pos de probar la culpabilidad de Sosa y podría derivar en nuevas imputaciones a allegados por presiones.
“Sentía una enorme presión. Por un lado, Felipe (‘El Militar’ Sosa) era mi mejor amigo, pero por el otro, tenía mucho miedo por la importante suma de dinero que le debía por la cocaína que me entregaba y después me la cobraba”, indicó Nicolás Navarro Flores, el comerciante de 28 años que fue condenado por el encubrimiento del crimen y que ayer declaró como testigo en el juicio por el femicidio de Érika Antonella Álvarez.
Con varios kilos de menos, el condenado se presentó en la sala de juicios como testigo. En el marco de esta causa, ya había declarado en dos oportunidades. Lo hizo en calidad de imputado, por lo que no tenía la obligación de decir la verdad. Pero ayer vivió una situación diferente. Esta vez, estaba obligado a decir la verdad y, si mentía deliberadamente u ocultaba información relevante, podía incurrir en el delito de falso testimonio.
Por pedido del fiscal Pedro Gallo, el tribunal le dio todas las garantías necesarias para que declarara sin ningún tipo de presión. Los jueces aceptaron que permanecieran en la sala sus defensores, Patricio Char y Candelaria Hernández. También ordenaron que Felipe “El Militar” Sosa fuera trasladado a otra sala para evitar que su presencia intimidara al testigo.
Esta fue, quizás, la audiencia más tensa de todas. La sala del juicio estaba colmada de público. En las filas de la izquierda se sentaron los familiares de la víctima. Su madre, Claudia Peralta, tuvo que ser asistida por haber sufrido una crisis de nervios. En las de la derecha se ubicaron los defensores y familiares de Navarro Flores. Sin saberlo, quedaron junto a los parientes de Jorge “Chicho” Díaz, uno de los otros imputados en la causa.
Cronología
Los acusadores guiaron el testimonio siguiendo un orden cronológico. El relato comenzó con lo sucedido el 7 de enero, día en el que se registró el crimen. “A las 7 me llamó para avisarme que se le estaba clavando una mina, pero me cortó. A los segundos volvió a comunicarse y a los gritos decía que una prostituta se le estaba muriendo. Ahí sentí clarito el sonido de que le estaba haciendo respiración boca a boca”, declaró. “Sólo pude decirle dos cosas, que llamara una ambulancia y que no me hablara más”, añadió.
El siguiente tramo del testimonio estuvo centrado en lo que hizo durante la mañana. El testigo relató que después de la llamada se fue a trabajar a la empresa familiar. Dijo que le contó a su padre lo que había sucedido y que este le recomendó que no se involucrara. “No le hice caso y a las 9.30 estaba en la casa de Felipe. Cuando abrió la puerta, lo vi con una pala y las manos llenas de tierra. Le pregunté qué estaba haciendo… Me contestó: ‘Justina (Gordillo) -su pareja en esos días- me dijo que si llamaba a una ambulancia o la encontraban en casa, no saldría más de la cárcel’”, contó. “Después se fue adentro y volvió con un bolso para guardar esquíes: ¿y aquí? Después de eso salí corriendo, no quería saber nada”, añadió.
El siguiente encuentro se registró pasadas las 11, cuando Sosa se presentó en su casa. “No lo quise atender y desde el piso 10 le pregunté que hablemos por el portero. Estaba en su camioneta Amarok y me pidió que bajara. Le consulté si tenía la chica ahí y, como me contestó que sí, le dije que no iría”, declaró.
Volvieron a verse esa misma noche en la casa de Felipe. “Llegué y la vi a Justina tan nerviosa y asustada como yo. Tomamos cocaína y comimos panchos. Lo que siempre me llamó la atención es que tanto a la mañana como a la noche, quería a toda costa que viera el cuerpo. ‘¿Querés verla?’, me insistía una y otra vez. Siempre me negué”, sostuvo. Un detalle que llamó la atención de los investigadores es que, según la reconstrucción del caso, “El Militar” habría arrojado el cuerpo después de haber visitado a Navarro Flores.
También confirmó que esa noche Sosa le entregó una caja de herramientas con un candado -en su interior había droga-, dos bolsas cuyo contenido aseguró desconocer y uno de sus celulares. “A los envoltorios los arrojé en un contenedor de basura en la avenida Belgrano al 1.900 y, al teléfono, se lo llevó el recolector de basura”, señaló.
El 8 de enero, el acusado del femicidio volvió a verlo para confirmarle que estaba por comprarse una moto y que se iría de vacaciones con Gordillo a Buenos Aires. “La noche anterior ya los había escuchado hablar de ese plan y ella lo estaba ayudando”, dijo.
A Navarro Flores también le preguntaron por “Chicho” Díaz, el otro acusado por encubrimiento en la causa. “Lo conocí el día que nos llevaron a los dos a la comisaría. Felipe me dijo que había ido gente de su empresa a cortar el césped y limpiar la pileta”, indicó.
El después
El testigo también relató lo que sucedió en los días posteriores al crimen. Uno de los aspectos más relevantes de su declaración estuvo relacionado con las decisiones que tomó después de enterarse por LA GACETA de que Gordillo lo había mencionado en su declaración. Contó que se comunicó con Fernando Etiennot, el abogado de las empresas de Sosa, para que lo asesorara.
El profesional figura entre las personas con las que “El Militar” mantuvo la mayor cantidad de comunicaciones durante los días posteriores al femicidio, según las pericias telefónicas. “Él es amigo de Felipe, lo conozco porque varias veces me lo crucé en la casa de Sosa. El entraba y yo salía o al revés”, comentó.
Nicolás Salcedo, también abogado y amigo del condenado, lo habría asesorado. Ambos profesionales fueron citados a declarar como testigos. Este último fue autorizado a relevar información amparada por el secreto profesional.
Navarro Flores también dijo que, antes de ser detenido, se sintió presionado. Según su testimonio, José Sosa, el padre del acusado del femicidio, le pidió que, en caso de ser detenido, no declarara que su hijo le había entregado bolsas para que las arrojara. También apuntó contra el ex defensor del “Militar”, Marcelo Cosiansi, al señalar que le habría pedido que dijera que el celular que eliminó era el de la víctima y no el de su asistido. “Felipe nunca me dijo que él había matado a la chica, pero me di cuenta de un montón de maniobras. Por eso decidí contar todo lo que sabía y hacerme cargo de lo malo que hice”, finalizó.