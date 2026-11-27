Juicio por el crimen de Érika Álvarez: poder, silencio y drogas, las claves que surgen en el debate
Las pericias telefónicas permitieron reconstruir las comunicaciones que mantuvo Sosa antes y después del femicidio, identificar nuevos contactos y recuperar mensajes que podrían dar origen a otras investigaciones.
El juicio por el femicidio de Érika Antonella Álvarez avanza a paso firme. Con la declaración del perito Edgar Aranda, se cerró la primera etapa de la oralización de las pruebas obtenidas a partir del análisis de los celulares secuestrados durante la investigación del caso.
Las evidencias presentadas terminaron complicando a Felipe “El Militar” Sosa, el acusado del crimen. En el caso de su ex pareja, la empleada judicial Justina Gordillo, acusada de encubrimiento, surgieron datos hasta ahora desconocidos que podrían fortalecer la acusación en su contra. En cambio, Jorge “Chicho” Díaz, imputado por el mismo delito, sigue sin escuchar una prueba contundente en su contra.
Pero esos informes, al igual que otras evidencias presentadas ante el tribunal integrado por Eliana Gómez Moreira, María Valeria Mibelli y Gonzalo Ortega, permitieron profundizar en otras líneas de investigación que surgieron a partir del femicidio de Érika. Una de ellas es la vinculada con el narcotráfico, pero ahora también surgió la posibilidad de que personas vinculadas al poder pudieran estar involucradas no en el crimen, sino en actividades relacionadas con el consumo de drogas y la explotación de personas vulnerables.
Del análisis realizado al celular de Nicolás Navarro Flores, el único condenado en la causa por encubrimiento, surgió información relevante sobre el crimen, pero también datos que generaron interrogantes entre los investigadores del caso. Por ejemplo, un intercambio de mensajes con Andrea Roldán, su ex pareja, con quien se comunicó después del crimen. Estos son algunos de los mensajes que le envió por WhatsApp al penado:
- No hay pruebas.
- Dicen que apretaron a Felipe.
- Y no dijo nada.
- Ahora van por los políticos.
Eso fue lo único que surgió. No hay nombres ni otras conversaciones sobre este punto. Roldán podría aclarar el alcance de ese comentario y aportar más información cuando se presente a declarar como testigo en el juicio.
Llamadas
Tal como lo habían descubierto los investigadores, horas después de haberse cometido el femicidio, Sosa habría comenzado a pedir ayuda para encubrir el crimen. Por su presunta participación en esas maniobras están siendo enjuiciados Gordillo y “Chicho” Díaz, mientras que Navarro Flores ya fue condenado a tres años de prisión efectiva.
Entre el 6 y el 15 de enero, el teléfono de Sosa registró 733 comunicaciones, entre llamadas entrantes y salientes. Según los peritos, la mayor actividad se registró el 7 de enero -día en el que se cometió el crimen- y el 15, cuando ya se encontraba en Buenos Aires. Las personas con las que registró la mayor cantidad de comunicaciones fueron Gordillo (149), Matías Basso (69), Navarro Flores (49), Eduardo Fuentes -gerente de una de sus empresas- (31), un contacto identificado como “Pupé” (28), un tal Suárez -sería empleado de sus firmas- (24), Fernando Etiennot -abogado de las firmas- (22), José Sosa -padre del imputado- (21) y Jesús Luna -propietario de la casa donde se registró el crimen- (20).
Vale la pena aclarar que los especialistas sólo pudieron establecer la existencia de esas comunicaciones, pero no acceder a su contenido. En otras palabras, se desconoce de qué hablaron.
En esa lista hay nombres que ya son conocidos, pero también figuran personas cuya vinculación con el caso no había trascendido hasta el momento. En el caso de José Sosa, por ejemplo, recién ahora se conoció que el padre del acusado habría hablado en varias oportunidades con Navarro Flores para pedirle que, en caso de ser citado a declarar, nunca mencionara que su hijo le había entregado unas bolsas para que las arrojara.
Basso aparece como el segundo contacto con el que Sosa registró más comunicaciones, pero hasta ahora no trascendió cuál era el vínculo que tenía con el imputado ni a qué se dedica. Lo mismo sucede con la persona identificada como “Pupé”, que sería una amiga íntima de Sosa. Tampoco se sabe si esas son las verdaderas identidades de estas personas, ya que los nombres fueron obtenidos de la agenda de contactos del teléfono del acusado del femicidio.
Inconvenientes
Los investigadores se toparon con dos problemas. El primero fue que no pudieron analizar todos los celulares de los acusados. Sosa, por ejemplo, según los elementos reunidos en la causa, le habría entregado a Navarro Flores un móvil para que lo tirara, tarea que este último habría realizado en la noche del 7 de enero. Los pesquisas sospechan que ese era el teléfono que utilizaba en las actividades vinculadas con el tráfico y la comercialización de drogas.
El otro inconveniente es que se detectó la eliminación de mensajes enviados durante los dos primeros meses del año en los celulares de los involucrados, con excepción del de “Chicho” Díaz. Gordillo eliminó más de 15.000, Sosa habría contratado a un técnico para que realizara esa tarea y Navarro Flores también habría borrado conversaciones, aunque no se precisó la cantidad.
Algunos de estos interrogantes podrían encontrar respuesta cuando alguno de los protagonistas del caso o de los testigos decida romper el silencio. Navarro Flores podría ser el primero en hacerlo hoy.