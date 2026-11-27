Entre el 6 y el 15 de enero, el teléfono de Sosa registró 733 comunicaciones, entre llamadas entrantes y salientes. Según los peritos, la mayor actividad se registró el 7 de enero -día en el que se cometió el crimen- y el 15, cuando ya se encontraba en Buenos Aires. Las personas con las que registró la mayor cantidad de comunicaciones fueron Gordillo (149), Matías Basso (69), Navarro Flores (49), Eduardo Fuentes -gerente de una de sus empresas- (31), un contacto identificado como “Pupé” (28), un tal Suárez -sería empleado de sus firmas- (24), Fernando Etiennot -abogado de las firmas- (22), José Sosa -padre del imputado- (21) y Jesús Luna -propietario de la casa donde se registró el crimen- (20).