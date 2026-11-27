Otro relevamiento realizado en 2025 por el Observatorio Humanitario de Cruz Roja Argentina entre 11.421 estudiantes de 13 a 18 años mostró que el 16% había apostado, el 45% conocía a alguien que lo hacía y el 12% se había endeudado. Entre quienes jugaban, el 83% utilizaba billeteras virtuales y el 43% había recibido ayuda de intermediarios para ingresar. Además, ocho de cada 10 consideraban ineficaces los controles para impedir el acceso de menores.