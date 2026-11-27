Resumen para apurados
- La familia Dávalos produce vinos de extrema altura en su bodega Tacuil, logrando 96 puntos Parker con su etiqueta Viñas de Dávalos gracias a su tradición vitivinícola.
- A más de 2.500 metros de altura, la finca elabora unos 70.000 litros anuales guiada por las técnicas tradicionales y la filosofía vitivinícola heredada de su padre.
- El reconocimiento internacional consolida a estos vinos salteños de extrema altura en el mercado de alta gama y reafirma el valor de su identidad cultural y familiar.
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