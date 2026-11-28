OpiniónCartas de lectores Cartas de lectores: pérdida de agua Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL Hace 9 Hs Seguir en Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Tamaño texto Comentarios Lo más popular El crimen de Érika: “Sentí clarito cuando le hacía respiración boca a boca” Acusan a un empresario de incumplir un contrato de franquicia Tras 14 años, habilitaron la rotonda de Juan Bautista Alberdi Si se suspenden las PASO, ¿habrá interna entre Jaldo y Manzur? Denuncian a un complejo de Lomas de Tafí por una muerte Ranking notas premium Si se suspenden las PASO, ¿habrá interna entre Jaldo y Manzur? Unos Dávalos hacen vino, otros lo inmortalizan en poemas y todos defienden la misma filosofía en Tacuil La disputa por las esquinas: peleas, controles y necesidad entre los limpiavidrios Recuerdos fotográficos: Alcalde, el mago tucumano que conquistó el mundo y falleció en su “caja enigmática” Cartas de lectores: soberanía