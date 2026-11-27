Crimen de Érika Álvarez: un testigo complicó a Sosa al contar que lo encontró con una pala y reveló que le vendía cocaína
Nicolás Navarro Flores continúa declarando después de más de una hora de testimonio. Aportó nuevos detalles sobre lo ocurrido y relató una conversación en la que “El Militar” habría mencionado a Gordillo.
Resumen para apurados
- En el juicio por el femicidio de Érika Álvarez, el testigo Nicolás Navarro Flores complicó este viernes a Felipe Sosa al revelar que vendía drogas e intentó ocultar el cuerpo.
- Navarro Flores, condenado por encubrimiento, relató que vio a Sosa con una pala el 7 de enero y describió el temor de Justina Gordillo a que hallaran los restos en la vivienda.
- Esta declaración clave refuerza la acusación contra Sosa por femicidio y podría ser determinante para esclarecer la mecánica del hecho y definir las condenas del tribunal.
El juicio por el femicidio de Érika Antonella Álvarez tuvo este viernes uno de sus testimonios más importantes. Nicolás Navarro Flores, considerado un testigo clave en el debate y condenado anteriormente por encubrimiento en esta misma causa, lleva más de una hora declarando y aportó información que comprometió aún más la situación de Felipe “El Militar” Sosa, acusado por el crimen.
Durante su declaración, no solo sumó detalles sobre la mecánica del femicidio, sino que también reveló otro aspecto del vínculo que mantenía con el acusado: aseguró que Sosa le vendía grandes cantidades de cocaína.
Uno de los pasajes más significativos de la audiencia estuvo relacionado con lo que ocurrió el 7 de enero, cuando Navarro Flores llegó a la vivienda de Sosa. Según relató, encontró a “El Militar” con una pala en la mano y tierra. Ante esa situación, le preguntó qué estaba haciendo y recibió una respuesta que también involucró a Justina Gordillo, la otra imputada por encubrimiento.
"¿Vos estás loco? ¿Qué estás haciendo?", contó que le preguntó. Según su declaración, Sosa le respondió: "Justina me dijo que si llegaban a encontrar el cuerpo de ella en mi casa, no iba a salir más".
El testigo también describió cómo encontró a Gordillo aquella noche. Dijo que, cuando llegó a la casa de Sosa el jueves 7 de enero, la mujer estaba nerviosa y asustada, en un estado que comparó con el suyo.
En cambio, al referirse a Jorge "Chicho" Díaz, el tercer imputado, Navarro Flores aseguró que nunca lo había visto antes de la causa. Explicó que recién lo conoció cuando ambos fueron trasladados a una comisaría después de ser aprehendidos.
Una declaración bajo tensión
La audiencia se desarrolla en un clima de fuerte tensión. Casi toda la familia de Érika está presente en la sala para escuchar el testimonio, considerado uno de los más relevantes desde el inicio del debate.
Navarro Flores concurrió acompañado por dos de sus hermanas y estuvo asistido por sus defensores, Patricio Char y Candelaria Hernández. Además, por pedido del propio testigo, Sosa fue retirado de la sala durante su declaración para que pudiera hablar sin sentirse condicionado por la presencia del acusado.