Uno de los pasajes más significativos de la audiencia estuvo relacionado con lo que ocurrió el 7 de enero, cuando Navarro Flores llegó a la vivienda de Sosa. Según relató, encontró a “El Militar” con una pala en la mano y tierra. Ante esa situación, le preguntó qué estaba haciendo y recibió una respuesta que también involucró a Justina Gordillo, la otra imputada por encubrimiento.