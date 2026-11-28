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Resumen para apurados
- El consultor Francisco López Cruz analizó cómo las empresas gestionan y aprovechan el tiempo productivo que los trabajadores ahorran gracias al uso de la inteligencia artificial.
- La columna aborda la transformación en la gestión del management corporativo a partir de la creciente adopción de herramientas de automatización en los procesos de trabajo diarios.
- El debate plantea el desafío para los líderes empresariales de reconvertir esas horas ganadas con la IA en valor estratégico, mayor innovación y una mejor calidad laboral.
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Temas Inteligencia Artificial
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