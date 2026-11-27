¿Quién no ha oído hablar alguna vez del Perro Familiar? Ese animal que, cuando aparece por los barrios, anuncia su presencia con el ruido de pesadas cadenas. En Tucumán, su leyenda pasa de generación en generación. Durante décadas, la leyenda del animal que respondía a un pacto entre los patrones de los ingenios y el diablo alimentó el temor de los trabajadores azucareros. Ahora, esa figura vuelve a recorrer los cañaverales con otro significado: el rapero tucumano Marcos Zeitune, conocido artísticamente como Maze 2K busca convertirlo en un símbolo de resistencia popular.