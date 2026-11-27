Resumen para apurados
- El rapero Maze 2K lanzó en Tucumán su disco 'Dicen que el patrón no volvió del ingenio' el 29 de noviembre para reivindicar la memoria obrera frente al mito del Perro Familiar.
- El proyecto fusiona hip-hop con folclore regional y reunió a 70 artistas, resignificando un mito usado históricamente por las patronales para amedrentar a los trabajadores.
- El trabajo busca proyectar la memoria histórica y la cultura de los ingenios tucumanos a nivel nacional, promoviendo producciones locales que conserven su identidad regional.
¿Quién no ha oído hablar alguna vez del Perro Familiar? Ese animal que, cuando aparece por los barrios, anuncia su presencia con el ruido de pesadas cadenas. En Tucumán, su leyenda pasa de generación en generación. Durante décadas, la leyenda del animal que respondía a un pacto entre los patrones de los ingenios y el diablo alimentó el temor de los trabajadores azucareros. Ahora, esa figura vuelve a recorrer los cañaverales con otro significado: el rapero tucumano Marcos Zeitune, conocido artísticamente como Maze 2K busca convertirlo en un símbolo de resistencia popular.
Detrás de esa reinterpretación está “Dicen que el patrón no volvió del ingenio”, su octavo disco de estudio, estrenado el 29 de noviembre. El álbum propone un encuentro entre el hip-hop y el folklore regional para recuperar parte de la historia provincial y acercarla a nuevos públicos. La propuesta también incluye una producción audiovisual filmada en el Ingenio de las Artes (ex Ingenio de Lastenia) y en los cañaverales de Colombres, con la participación de más de 70 artistas y trabajadores de la cultura.
Maze, explicó que la leyenda funciona como un vehículo para hablar de una historia mucho más amplia: el peso de la industria azucarera en la identidad tucumana y en el desarrollo del país. “Me interesa contarle al mundo nuestra identidad y que, cuando se mencione a Tucumán, se piense en el universo zafrero tan rápido como uno piensa en achilata, panchuque y sánguche de milanesa. Me apena que reduzcamos nuestra cultura a comidas típicas”, expresó.
Del terror de los ingenios a la resistencia popular
En la versión tradicional del mito, el patrón de un ingenio establecía un pacto con el diablo y entregaba la vida de uno de sus trabajadores cada mes a cambio de prosperidad económica y poder. En su disco, Maze modifica el sentido de esa historia: el Perro Familiar deja de estar al servicio del patrón y pasa a representar al pueblo.
Para el músico, esa transformación también tiene una dimensión política. “Durante la última dictadura militar, el relato fue utilizado como una herramienta de terror para perseguir y desaparecer trabajadores”, recordó. Además, los ingenios fueron convertidos en centros clandestinos de detención, tortura y exterminio.
“En tiempos donde el discurso de odio es moneda corriente y se busca individualizarnos y aislarnos, me parecía fundamental hacer un giro en la historia”, explicó.
La búsqueda también se refleja en el sonido del álbum. El rap convive con bombos legüeros, guitarras, violines, chajchas y coplas. Para construir esa mezcla, el artista convocó a referentes del folklore tucumano como Nancy Pedro, Lucho Hoyos, Angie Camuñas, el grupo Labranza y el productor Javier Nadal Testa, entre otros.
Maze lleva años explorando ese cruce, pero reconoce que nunca había profundizado tanto en la fusión de ambos géneros. “Si la tradición no está permeable a nuevas formas, se estanca”, sostuvo.
Un rodaje entre cañaverales y memoria
El proyecto también creció hacia lo audiovisual. Bajo la dirección de Solana Carlevaris, el equipo filmó una serie de videoclips en el Ingenio de las Artes y en los cañaverales de Colombres. Allí, Maze interpreta la historia de un trabajador azucarero, rodeado de paisajes, personajes y elementos de la cultura tucumana.
La producción reunió a más de 70 personas entre músicos, elenco y equipo técnico. También participaron los actores Fernando Godoy e Isaías Salvatierra. Para el rapero, alcanzar esa dimensión llevó tiempo y mucho esfuerzo, especialmente porque se trató de un proyecto autogestionado.
Destacó el trabajo de Francisco Nicastro (Puxo Beats), productor de ocho de las 12 canciones; Álvaro Mora (ALLBARDO1), responsable de la mezcla y el mastering; y Solana Carlevaris, Ale Rojas Paz y Camila Pereyra, quienes estuvieron a cargo de la dirección, producción y dirección de arte del rodaje.
Filmar en los antiguos espacios de la industria azucarera también implicó asumir una responsabilidad. “Es un lugar que impone respeto por su peso histórico. Uno no va a molestar, sino que va a trabajar con la responsabilidad que el ambiente impone”, señaló.
Contar Tucumán desde el norte
Para Maze, este trabajo representa el proyecto más grande de su carrera. Su intención es que el público tucumano se acerque a episodios de su propia historia y que esas referencias culturales también despierten curiosidad fuera de la provincia.
Aunque vive en Los Nogales y tiene parte de su vida en la capital, reconoce que muchos de los acontecimientos que marcaron a Tucumán llegaron a su conocimiento a través de su familia de Aguilares, que lo conecta con las vivencias del sur provincial.
Por eso, también quiere que las producciones locales se animen a conservar sus referencias y particularidades cuando llegan a otros públicos. “Lo importante es no querer hacer que tu mensaje sea universal para que todos lo entiendan, porque de esa forma queda un texto lavado, que abarca tanto que a la vez no dice nada”, reflexionó.
Con “Dicen que el patrón no volvió del ingenio”, Maze 2K apuesta a que las historias tucumanas viajen más lejos. El estreno es el 29 de noviembre. Esta vez, el Perro Familiar tiene otra voz: la de quienes durante mucho tiempo quedaron del otro lado de la leyenda.