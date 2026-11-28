La disputa por las esquinas: peleas, controles y necesidad entre los limpiavidrios
Mientras la Policía provincial busca erradicar la actividad, un limpiavidrios cuenta por qué llegó a la calle y admite que existen episodios violentos con sus pares. En paralelo, el municipio de Banda del Río Salí aplica desde 2023 una política para impedir su presencia en la vía pública.
Resumen para apurados
- La Policía de Tucumán y municipios locales intensifican controles para erradicar a limpiavidrios de las esquinas ante crecientes disputas violentas y reclamos de seguridad.
- Desde 2023 rigen medidas prohibitivas en Banda del Río Salí, mientras trabajadores informales relatan que la necesidad económica y peleas territoriales marcan su actividad diaria.
- La tensión entre la seguridad urbana y la falta de empleo formal plantea el desafío de hallar soluciones integrales para evitar mayores conflictos en la vía pública provincial.
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