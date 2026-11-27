Resumen para apurados
- En el juicio por el femicidio de Érika, el único condenado por encubrimiento declaró sobre el presunto método que empleaba Sosa para comercializar drogas.
- El testigo, ya sentenciado por encubrir el crimen de Álvarez, aportó detalles sobre su relación con el acusado y nuevos elementos sobre el presunto tráfico de estupefacientes.
- La nueva información sobre comercialización de drogas podría sumar agravantes a la causa y definir el alcance de las responsabilidades penales de Sosa en el caso.
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