El querellante Carlos Garmendia anticipó que esperan que ratifique sus dichos y aporte nuevos datos. “Él tiene dos declaraciones previas, una en marzo y otra en mayo de este año, que han sido muy importantes. Seguramente algo más podrá aportar. Tenemos expectativa porque el tribunal no conoce las declaraciones que ha dado antes y ahora se las van a incorporar. Para nosotros es un testigo importante porque es el que ha colaborado de verdad. Justina Gordillo también ha dado declaraciones en su momento, pero mintió. De los cuatro detenidos e investigados él es el único que de verdad sí colaboró y por eso pudo acceder a un abreviado”.