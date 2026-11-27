Resumen para apurados
- En Tucumán, el juicio por el crimen de Érika Álvarez cumplió un mes con peritajes telefónicos al acusado Jorge Díaz para determinar su grado de responsabilidad en el hecho.
- Un perito expuso audios y búsquedas de Díaz tras el arresto de su jefe, Felipe Sosa. Paralelamente, un abogado defensor faltó para analizar informes periciales recientes.
- La inminente declaración de Nicolás Navarro Flores, confeso encubridor de la trama, resultará decisiva para el tribunal al revelar cómo se ocultó el cuerpo de la víctima.
La lluvia acompañó una nueva jornada del juicio por el crimen de Érika Antonella Álvarez, que cumplió un mes desde su inicio. En la sala, el análisis de los teléfonos celulares volvió a ocupar el centro del debate. Pero también hubo lugar para una ausencia que llamó la atención y para la expectativa por la declaración de Nicolás Navarro Flores, prevista para hoy.
El único en pasar por el estrado fue el perito Edgar Aranda, quien expuso los resultados del análisis del celular de Jorge “Chicho” Díaz. Entre los elementos que examinó se reprodujeron audios que el imputado había intercambiado con dos compañeros de trabajo. En esas conversaciones comentaban la detención de Felipe “El Militar” Sosa, su jefe, y la repercusión que el caso estaba teniendo en los medios de comunicación.
El análisis también permitió encontrar un historial de búsquedas en el que Díaz había ingresado a distintos medios tucumanos para consultar noticias sobre el crimen. Esas consultas se registraron entre el 17 de enero y el 25 de febrero.
“Con este testimonio ha quedado demostrado que Díaz, a diferencia de Navarro Flores, no borró mensajes, no tuvo ningún tipo de comunicación vinculada al hecho. La única comunicación que ha podido dar cuenta el perito son conversaciones que él tuvo con sus compañeros de trabajo, lógicamente posterior a la detención de Sosa y comentarios propios que surgen de la detención de quien es su jefe. Pero referido al hecho que se refería a ocultamiento del cuerpo, a borrar rastros, no hay absolutamente nada”, sostuvo el defensor Juan Pablo Bello.
Aranda también mencionó el análisis del celular de Maira Álvarez, hermana de la víctima. Allí encontró un chat de junio de 2025 en el que Érika le había enviado una captura del perfil privado de Instagram de Justina Gordillo, donde le pedía que la siguiera ya que no le aceptaba la solicitud.
Ausencia y expectativas
Otro momento de la audiencia estuvo marcado por la ausencia, por segundo día consecutivo, de Rubén Flores, uno de los defensores de Sosa. Ante la consulta del presidente del tribunal, Gonzalo Ortega, el codefensor Lucio Octavio Robles explicó que su colega había recibido recientemente los informes elaborados por el perito Gerardo Marranzino, quien analizó, entre otros elementos, el teléfono del principal acusado. Como Marranzino será uno de los próximos testigos, Flores decidió ausentarse para preparar la estrategia defensiva.
Sosa intervino para respaldar a su abogado. “La primera novedad que tuve esta mañana fue escuchar el audio del doctor Flores diciéndome que es tan importante lo que vio en los informes que le dio la Fiscalía que está estudiando todo al pie del cañón. No es que me dejó solo, yo sabía que estaba analizando esto, que es algo fundamental”, afirmó.
La atención también estuvo puesta en lo que ocurrirá hoy. Para la nueva jornada está prevista la declaración de Nicolás Navarro Flores, condenado a tres años de prisión efectiva en un juicio abreviado por colaborar con el encubrimiento. Durante la investigación, confesó que ofreció un inmueble para ocultar el cuerpo y que la noche del 7 de enero se habría reunido en la casa de Sosa, en Yerba Buena junto al “Militar” y Gordillo. También declaró que se llevó bolsas con pertenencias y el celular de Érika, que descartó en contenedores de basura.
El querellante Carlos Garmendia anticipó que esperan que ratifique sus dichos y aporte nuevos datos. “Él tiene dos declaraciones previas, una en marzo y otra en mayo de este año, que han sido muy importantes. Seguramente algo más podrá aportar. Tenemos expectativa porque el tribunal no conoce las declaraciones que ha dado antes y ahora se las van a incorporar. Para nosotros es un testigo importante porque es el que ha colaborado de verdad. Justina Gordillo también ha dado declaraciones en su momento, pero mintió. De los cuatro detenidos e investigados él es el único que de verdad sí colaboró y por eso pudo acceder a un abreviado”.