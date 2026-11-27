Resumen para apurados
- Peritajes telefónicos revelaron que Felipe Sosa, acusado del femicidio de Érika Álvarez en Tucumán, operaba una red de venta de drogas ilícitas y sintéticas.
- El imputado ya enfrentaba cargos por cultivar marihuana en 2023 y chats revelaron nuevos plantíos masivos, además del presunto suministro a fiestas electrónicas.
- La acumulación de causas agrava la situación procesal de Sosa, mientras la declaración testimonial del encubridor Navarro Flores aportará datos clave al juicio.
En las pericias que se realizaron a los teléfonos de los acusados en la causa por el femicidio de Érika Antonella Álvarez hay un denominador común: surgieron indicios de que Felipe “El Militar” Sosa estaba vinculado con la comercialización de drogas.
El acusado del femicidio quedó en la mira de los investigadores en junio de 2023, cuando, en el marco de una medida ordenada por la Justicia Civil, se descubrió una plantación con más de 300 ejemplares de marihuana. En un primer momento, la Justicia Federal le dictó el sobreseimiento al considerar que “El Militar” cultivaba cannabis con fines medicinales para consumo propio y de terceros. Sin embargo, el fiscal Agustín Chit apeló la resolución. La Cámara de Apelaciones le dio la razón y ordenó que Sosa y otras dos personas fueran procesados por tenencia simple de estupefacientes.
Ahora, los peritos del Equipo Científico de Investigación Fiscal descubrieron que en mayo de 2024, antes de que se cumpliera un año del hallazgo por el que fue procesado, Sosa le envió una serie de fotos a Justina Gordillo en las que se observaba otro sitio en el que se cultivaba marihuana a gran escala. “No sabía que eran tantas”, fue la respuesta de la empleada judicial que ahora está siendo enjuiciada por presuntamente haber desplegado maniobras de encubrimiento tras el femicidio de Érika.
Otro rubro
“¿Vos querés vender pastillas y me cuestionas a mí por un garca?”, le recriminó Gordillo al “Militar” en abril de 2024, en un mensaje que le envió durante una discusión de pareja.
Meses después, el fiscal José Sanjuán desarticuló un grupo que organizaba fiestas electrónicas clandestinas para comercializar drogas sintéticas. Sosa, según la investigación, habría sido su proveedor. El representante del Ministerio Público remitió esa parte de la causa a Chit, que la acumuló al expediente en el que se investigaba el cultivo de marihuana, lo que podría agravar su situación procesal.
Nicolás Navarro Flores, el único condenado por encubrir el crimen de Érika, declaró ante el fiscal Pedro Gallo que el acusado del femicidio le había entregado una piedra de cocaína y una caja de herramientas en la que había troqueles de LSD.
Los peritos que analizaron el celular del condenado descubrieron este intercambio de mensajes entre Navarro Flores y Sosa:
- Navarro Flores: necesito provisiones.
- Sosa: Tenés los 600 K disponibles?
- Navarro Flores: Deposito donde quieras.
- Sosa: En picada 100 K. Sumatoria: 2 M 850 K. Necesito 1,5 M que no llego para hacer…
Hoy, cuando declare como testigo en el juicio, Navarro Flores podría aportar más detalles sobre esta cuestión.