El acusado del femicidio quedó en la mira de los investigadores en junio de 2023, cuando, en el marco de una medida ordenada por la Justicia Civil, se descubrió una plantación con más de 300 ejemplares de marihuana. En un primer momento, la Justicia Federal le dictó el sobreseimiento al considerar que “El Militar” cultivaba cannabis con fines medicinales para consumo propio y de terceros. Sin embargo, el fiscal Agustín Chit apeló la resolución. La Cámara de Apelaciones le dio la razón y ordenó que Sosa y otras dos personas fueran procesados por tenencia simple de estupefacientes.