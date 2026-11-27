Luego de un acuerdo entre La Libertad Avanza y el peronismo, el Senado sancionó este jueves la ley para prevenir la ludopatía y regular las apuestas online, un proyecto que ya contaba con media sanción de Diputados. La votación se dio bajo la fuerte presión de la Iglesia, que exigía aprobar la norma antes de que perdiera estado parlamentario.



Esta nota fue publicada originalmente por LA GACETA el 12 de agosto como parte de una serie de informes sobre el impacto de la ludopatía en jóvenes y adolescentes.

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