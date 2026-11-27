Desde que comenzó el juicio por el femicidio de Érika Antonella Álvarez, hace ya más de un mes, se sabía que la declaración de Nicolás Navarro Flores sería clave. El testimonio del único condenado en esta causa era considerado por las partes como fundamental para definir la situación de los otros tres acusados. Al hacer un balance de su exposición, el comerciante no defraudó las expectativas que había generado. Esto es lo que declaró sobre cada uno de ellos: