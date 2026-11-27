Resumen para apurados
- En el juicio por el femicidio de Érika Álvarez, el testigo clave Nicolás Navarro Flores declaró ante el tribunal y complicó a Felipe Sosa al revelar maniobras de encubrimiento.
- Navarro Flores, único condenado por encubrir el crimen, afirmó que actuó bajo órdenes de Sosa y presiones de su entorno, mientras desligó parcialmente a los otros dos imputados.
- La declaración agrava la situación procesal de Sosa, obliga a citar a nuevos testigos vinculados a la causa y reduce el compromiso penal de Gordillo y Díaz en el veredicto final.
Desde que comenzó el juicio por el femicidio de Érika Antonella Álvarez, hace ya más de un mes, se sabía que la declaración de Nicolás Navarro Flores sería clave. El testimonio del único condenado en esta causa era considerado por las partes como fundamental para definir la situación de los otros tres acusados. Al hacer un balance de su exposición, el comerciante no defraudó las expectativas que había generado. Esto es lo que declaró sobre cada uno de ellos:
Felipe “El Militar” Sosa
Terminó siendo el más perjudicado por la declaración de Nicolás Navarro Flores. El condenado a tres años de prisión por haber encubierto el crimen no sólo relató algunos aspectos desconocidos del femicidio, sino que además contó con lujo de detalles cuáles fueron las maniobras que realizó para que no se supiera la verdad del caso, todas por pedido del imputado.
También relató que fue presionado por personas del entorno del “Militar”, entre las que mencionó al padre del acusado, José Sosa, y a su exdefensor, Marcelo Cosiansi. El primero le habría dado instrucciones sobre lo que debía declarar ante la Justicia si llegaba a ser detenido por el caso. El profesional, en cambio, le habría pedido que dijera que el celular que había eliminado era de la víctima y no del imputado.
Además de aportar nuevos elementos sobre los presuntos vínculos de Sosa con el narcotráfico, introdujo en el debate los nombres de los abogados Fernando Etiennot y Nicolás Salcedo, allegados a Sosa. Ambos deberán declarar como testigos en el juicio.
Justina Gordillo
El testimonio de Navarro Flores no fue tan gravitante en lo que respecta a la situación procesal de la empleada judicial. Al referirse a ella, contó que, cuando sorprendió a Sosa con una pala en la mano, “El Militar” le comentó que Gordillo le había recomendado borrar todas las evidencias y que no llamara a una ambulancia porque no saldría más de la cárcel.
También confirmó que ella estuvo en la casa donde se registró el femicidio, pero que la observó “nerviosa y asustada como él”. No aportó otros elementos que comprometieran su situación procesal.
Jorge “Chicho” Díaz
Navarro Flores fue categórico. Indicó que lo conoció cuando ambos fueron trasladados a la comisaría después de haber sido detenidos. Sí reconoció que “El Militar” le había comentado que Díaz había realizado tareas de mantenimiento en su casa, pero no de limpieza en el interior de la vivienda.