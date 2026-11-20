Juicio por el crimen de Érika Álvarez: los secretos que esconden las conversaciones entre Felipe Sosa y Navarro Flores
LA GACETA reconstruyó las comunicaciones que mantuvieron el acusado y el condenado entre el 7 y el 14 de enero. Las sospechas de encubrimiento, el consumo de drogas, los planes de viaje y los reclamos por una deuda.
Resumen para apurados
- En el juicio por el crimen de Érika Álvarez, revelaron chats entre el acusado Felipe Sosa y Navarro Flores mantenidos en enero para reconstruir el encubrimiento del femicidio.
- Las comunicaciones peritadas entre el 7 y 14 de enero expusieron planes de fuga hacia Buenos Aires, consumo de drogas y reclamos de deudas vinculados a la causa.
- Los mensajes constituyen pruebas determinantes para esclarecer el grado de complicidad de los involucrados y definir las responsabilidades penales en el debate oral.
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