Ruptura opositora en Tucumán: acusaciones, renuncias y pases de factura
La alianza entre La Libertad Avanza y CREO generó fuertes repercusiones en el armado que impulsa la acción declarativa de inconstitucionalidad contra el artículo 90 de la Constitución. El partido provincial, uno de los impulsores de la presentación ante la Corte de la Nación, hizo retirar su firma del escrito. Esto derivó en la renuncia de Campero al bloque de LLA en Diputados y denuncias de un supuesto pacto entre Catalán y Jaldo.
“Uno cuando está enojado comete errores”, cuestionó Omodeo
La ex diputada Paula Omodeo confirmó que existe la posibilidad de que integre una fórmula electoral de La Libertad Avanza (LLA) como candidata a vicegobernadora, y consideró que “sería un desafío y un honor hacerlo”, y se entusiasmó con que podría terminar con los excesivos gastos de la Legislatura. A su vez, cuestionó las diferencias que surgieron a partir del nuevo acercamiento de CREO al armado libertario y apuntó contra el diputado Mariano Campero por su alejamiento. “Cuando estás enojado cometés errores y no se puede volver de eso”, dijo.
La abogada afirmó que el objetivo del partido del que forma parte siempre fue generar alternativas electorales y planteó que en las legislativas del año pasado quedó claro que es LLA la que debe encabezar un armado opositor amplio. “Es tan feo lo que tenemos enfrente, tan oscuro… Es tan obsceno el robo, la desidia, el desgobierno, la ironía, el nepotismo y estas familias enquistadas en el poder, que creo que todos los que tenemos las ganas de ponernos al servicio de esto tenemos que trabajar juntos”, sostuvo. También remarcó su vínculo político con el espacio libertario y recordó que integró el bloque de LLA en Diputados.
Al sellar su alianza con el partido libertario, CREO retiró su firma de la acción declarativa de inconstitucionalidad que impulsan distintos espacios de la oposición contra el artículo 90 de la Constitución de Tucumán y que afectaría las aspiraciones de Osvaldo Jaldo de buscar un nuevo mandato. La determinación del partido, sin embargo, tuvo ecos inmediatos dado que Campero resolvió abandonar el bloque de LLA en Diputados.
La dirigente reconoció que la presentación judicial contra una eventual nueva candidatura generó diferencias dentro de la oposición. Según explicó, la iniciativa tenía originalmente un fundamento jurídico e institucional, pero terminó profundizando divisiones que no estaban entre los objetivos del sector. Dio a entender que por esos motivos retiraron su firma de la presentación.
“Siempre dijimos que necesitamos una oposición grande. Esto no puede ser utilizado para separarnos. No podemos utilizar esto políticamente en detrimento de los tucumanos”, advirtió Omodeo. Sobre la posibilidad de que Jaldo compita nuevamente por la Gobernación, agregó: “ojalá que no pueda ser candidato”.
Respecto a la determinación de Campero, la dirigente de CREO atribuyó sus decisiones a expectativas políticas que no se habrían cumplido. “Me parece que eran expectativas que no se le han cumplido, que hay enojo. Quería ser el candidato de LLA”, afirmó en una entrevista con LG PLAY. Aclaró, sin embargo, que hace tiempo no mantiene conversaciones con el ex intendente de Yerba Buena.
En ese sentido, Omodeo también rechazó las declaraciones de Campero, quien aseguró que si CREO retiró su firma de la presentación es por un acuerdo que tendría Lisandro Catalán con Jaldo. “No tiene lógica. ¿Para qué vamos a hacer todo el esfuerzo que hacemos y tantas ganas de involucrar gente si hubiera un pacto? No resiste ninguna lógica”, manifestó.
Por último, la abogada lanzó críticas contra la Legislatura de Tucumán, a la que calificó como la más cara del país. Consideró que las leyes que sanciona actualmente el cuerpo legislativo son “malas e intrascendentes”.
“La gota que rebasó el vaso es el retiro en CREO por la presentación”
El diputado Mariano Campero, quien aspira a pelear por la Gobernación en 2027, explicó los motivos por los que abandonó el bloque de La Libertad Avanza (LLA) en Diputados. Aseguró que es algo que acordó con las autoridades nacionales, al tiempo que afirmó que continuará respaldando la gestión de Javier Milei, principalmente en materia de equilibrio fiscal. A su vez, insistió con que el disparador de su decisión fue que CREO haya retirado su respaldo a la acción declarativa de inconstitucionalidad que firmó el mes pasado. “La gota que rebalsó el vaso es el retiro en CREO por la presentación”, aseguró a LA GACETA.
Según interpretó el yerbabuenense, líder del partido Cambia Tucumán, la determinación que tomó el espacio que recientemente se acercó a LLA demuestra que no quieren construir un acuerdo opositor sino un acuerdo con el gobernador Osvaldo Jaldo. “¿Para qué hago esto? Para tener nitidez. Para ir con el partido que me ha llevado a intendente, que me ha acompañado en Tucumán. Soy La Libertad Avanza; siento que he cumplido un deber cívico con el Gobierno”, desarrolló en una comunicación telefónica.
Campero aseguró que va a continuar “acompañando todo lo que le haga bien a la Argentina y a Tucumán, sobre todo el equilibrio fiscal”. Aseguró también que mantuvo una conversación en buenos términos con las autoridades del partido violeta, y dijo que sale del bloque para poder darle una alternativa a los tucumanos en 2027. “Tiene que ver con eso el ‘para qué’ (me fui del bloque). Para que Tucumán sea el faro del norte argentino necesito tener claridad de mensaje. Si los libertarios no quieren que vayamos juntos, y eso lo han manifestado siempre, sé que necesitamos fortalecer la oposición para los tucumanos”, dijo.
Consultado sobre las expresiones que vertió Paula Omodeo, remarcó que no está enojado como mencionó la ex diputada. Repasó que salió en señales televisivas porteñas y que no se lo vio enojado en ningún momento. A su vez, insistió con que el único detonante de dejar al bloque de LLA en Diputados con un integrante menos fue el retiro de firma que cursó CREO en el escrito de casi 40 páginas presentado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Además, para desacreditar a Omodeo, Campero aseguró que nunca quiso tomar protagonismo o sacar un rédito político con la acción declarativa de inconstitucionalidad del artículo 90 de la Constitución y que la prueba de ello es que ni siquiera firmó la presentación.
El jueves, el diputado tucumano envió una nota al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, para comunicar su decisión de dejar el bloque libertario. “(Existe un) acuerdo entre el gobernador Osvaldo Jaldo (Partido Justicialista) y Lisandro Catalán, de LLA Tucumán. Este pacto motivó recientemente el desistimiento por parte del partido CREO de la acción judicial que impulsamos junto a otras fuerzas de la provincia para impedir una nueva candidatura del gobernador Jaldo por el artículo 90 de la Constitución provincial”, afirmó en el escrito.
“Ha sido un honor para mí haber podido aportar en los momentos más difíciles del Gobierno”, dijo. Advirtió, no obstante, que “hay situaciones en Tucumán que hacen imposible seguir integrando” armado libertario. Fue en ese momento cuando insistió con el “pacto” entre Jaldo y Catalán”, disparó.