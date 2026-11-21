Consultado sobre las expresiones que vertió Paula Omodeo, remarcó que no está enojado como mencionó la ex diputada. Repasó que salió en señales televisivas porteñas y que no se lo vio enojado en ningún momento. A su vez, insistió con que el único detonante de dejar al bloque de LLA en Diputados con un integrante menos fue el retiro de firma que cursó CREO en el escrito de casi 40 páginas presentado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Además, para desacreditar a Omodeo, Campero aseguró que nunca quiso tomar protagonismo o sacar un rédito político con la acción declarativa de inconstitucionalidad del artículo 90 de la Constitución y que la prueba de ello es que ni siquiera firmó la presentación.