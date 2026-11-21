La evolución histórica del área con trigo refleja importantes fluctuaciones en el período analizado. La serie se inicia en 2017 con el máximo histórico. En 2018 el área se contrajo un 40%. Tras una breve recuperación de un 23% en 2019, volvió a caer un 7% en 2020 y se mantuvo sin cambios significativos durante 2021. En 2022 la baja se acentuó, con un 20% que marcó el mínimo de la serie. Desde 2023 se consolidó una recuperación sostenida, con subas de un 23% en 2023, de un 14% en 2024 y de un 13% en 2025. En 2026 el área se estabilizó, con valores muy similares a los de 2025.