El relevamiento satelital del área ocupada con trigo y con garbanzo en Tucumán durante la campaña 2026 realizado por técnicos de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres también muestra la tendencia de la superficie con estos cultivos entre 2017 y 2026.
La evolución histórica del área con trigo refleja importantes fluctuaciones en el período analizado. La serie se inicia en 2017 con el máximo histórico. En 2018 el área se contrajo un 40%. Tras una breve recuperación de un 23% en 2019, volvió a caer un 7% en 2020 y se mantuvo sin cambios significativos durante 2021. En 2022 la baja se acentuó, con un 20% que marcó el mínimo de la serie. Desde 2023 se consolidó una recuperación sostenida, con subas de un 23% en 2023, de un 14% en 2024 y de un 13% en 2025. En 2026 el área se estabilizó, con valores muy similares a los de 2025.
Esta recuperación podría estar asociada a condiciones favorables de humedad durante el otoño, que habrían permitido disponer de perfiles de suelo con adecuado contenido hídrico al momento de la siembra. Al comparar con los últimos 10 años, el área con trigo en 2026 se ubicó aproximadamente un 17% por encima del promedio.
En cuanto al garbanzo, la serie comenzó con una tendencia creciente hasta 2018. En 2019 la superficie se contrajo un 31%. Tras leves recuperaciones en 2020 y en 2021 y un leve retroceso de un 4% en 2022, repuntó un 39% en 2023 y alcanzó el máximo del período en 2024. Sin embargo, las dos últimas campañas mostraron un marcado descenso: en 2025 cayó un 38% y en 2026 volvió a reducirse un 14%, lo que situó el área sembrada en el nivel mínimo de toda la serie analizada.
Esta situación podría estar vinculada, entre otros, a un contexto comercial desfavorable para el cultivo en las últimas campañas. Al comparar con los últimos 10 años, la superficie con garbanzo en la campaña 2026 se ubicó aproximadamente un 33% por debajo del promedio.