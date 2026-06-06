Política

Omodeo le contestó a Abad: “Tucumán funciona como un triángulo de las Bermudas de los recursos públicos”

La ex diputada defendió a Lisandro Catalán tras las críticas del ministro de Economía. Calificó a la gestión de "fracaso".

PAULA OMODEO.
PAULA OMODEO.
Hace 8 Min

Resumen para apurados

  • El 6 de junio, la exdiputada Paula Omodeo cruzó en Tucumán al ministro Daniel Abad para defender al libertario Lisandro Catalán y denunciar falta de transparencia en la gestión pública.
  • La disputa surgió tras las críticas de Abad hacia Catalán. Omodeo respondió proponiendo reducir el gasto de la Legislatura al 1% y eliminar la Defensoría del Pueblo provincial.
  • Este cruce marca la polarización entre el oficialismo tucumano y La Libertad Avanza, perfilando un debate clave sobre reformas estructurales y el gasto político en la provincia.
Resumen generado con IA

La ex diputada nacional, Paula Omodeo, salió al cruce del ministro de Economía de Tucumán, Daniel Abad, luego de que el funcionario cuestionara públicamente al dirigente de La Libertad Avanza Tucumán, Lisandro Catalán, y afirmara que no contaba con propuestas para la provincia.

A través de sus redes sociales, Omodeo defendió al referente libertario y cuestionó duramente la gestión provincial, a la que acusó de falta de transparencia y de sostener estructuras políticas costosas para los tucumanos.

“Entiendo perfectamente su intento de justificar una gestión que, a todas luces, ha sido un fracaso para los tucumanos. Sin embargo, lo que no puedo dejar pasar es el nivel de cinismo con el que pretende ocultar una realidad que todos conocen”, expresó.

La dirigente sostuvo que la provincia funciona como “un verdadero triángulo de las Bermudas de los recursos públicos”, al considerar que existe una marcada opacidad en el manejo de los fondos estatales.

“Los tucumanos ya saben que Tucumán funciona como un verdadero triángulo de las Bermudas de los recursos públicos: nadie sabe con precisión en qué se gasta el dinero, cuántos empleados tiene realmente la Legislatura, cuántos trabajan en la Defensoría del Pueblo o qué destino tienen los millones de pesos que se envían a las comunas, mientras gran parte de la provincia sigue sumida en el abandono y la falta de infraestructura”, afirmó.

En respuesta a las declaraciones de Abad sobre la ausencia de propuestas por parte de Catalán, Omodeo aseguró que desde hace tiempo trabajan en un programa integral de reformas para transformar la provincia.

“Junto a Lisandro y un gran equipo de personas venimos trabajando en un profundo plan de transformación para revertir el desastre en el que hoy se encuentra Tucumán”, señaló.

Entre las principales iniciativas mencionó una fuerte reducción del gasto político en la Legislatura provincial, donde denunció que cada legislador cuenta con entre 100 y 150 asesores y donde actualmente se destina el 3,9% del presupuesto provincial.

“Nuestra propuesta es reducir ese porcentaje al 1%, que es el promedio de las legislaturas del país”, indicó.

También planteó la eliminación de la Defensoría del Pueblo para reemplazarla por una estructura reducida y eficiente, la sanción urgente de una Ley de Acceso a la Información Pública, una reforma electoral que elimine el sistema de acoples y una profunda transformación del régimen de comunas rurales.

“Queremos que quienes realmente trabajan en las comunas ganen mejor y que los recursos públicos dejen de financiar estructuras políticas que no le aportan nada a la gente. Además, los fondos destinados a las comunas deben transformarse en obras de infraestructura básica para que los vecinos puedan vivir con dignidad”, sostuvo.

Omodeo afirmó que estas medidas apuntan a terminar con las “cajas políticas” y reducir significativamente el costo del Estado para destinar más recursos a las necesidades de los tucumanos.

“Con la reducción de ese gasto vamos a disponer de más recursos para destinarlos a las verdaderas prioridades de los tucumanos: las obras de infraestructura que la provincia necesita desde hace décadas, la recuperación de un sistema educativo que atraviesa una profunda crisis y el alivio fiscal para quienes producen, trabajan e invierten”, expresó.

Finalmente, recordó que Tucumán se encuentra entre las provincias con mayor presión fiscal del país y marcó diferencias con la actual gestión provincial.

“Nosotros creemos que el camino es exactamente el contrario al que ustedes recorrieron durante años: menos privilegios para la política, más recursos para la gente y un Estado eficiente al servicio de los tucumanos”, concluyó.

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