Omodeo le contestó a Abad: “Tucumán funciona como un triángulo de las Bermudas de los recursos públicos”

“Los tucumanos ya saben que Tucumán funciona como un verdadero triángulo de las Bermudas de los recursos públicos: nadie sabe con precisión en qué se gasta el dinero, cuántos empleados tiene realmente la Legislatura, cuántos trabajan en la Defensoría del Pueblo o qué destino tienen los millones de pesos que se envían a las comunas, mientras gran parte de la provincia sigue sumida en el abandono y la falta de infraestructura”, afirmó.