Resumen para apurados
- Según informó La Gaceta, el diputado Mariano Campero renunció al bloque de La Libertad Avanza tras denunciar un acuerdo entre el gobernador Jaldo y el dirigente libertario Catalán.
- En su carta a Martín Menem, Campero afirmó que ese pacto motivó desistir de una demanda contra la reelección de Jaldo, en medio de disputas del armado opositor tucumano.
- El legislador mantendrá su banca de forma autónoma y ratificó su diálogo con la UCR y el PRO, marcando una reconfiguración opositora de cara al escenario electoral provincial.
El diputado nacional por Tucumán, Mariano Campero, envió una nota al presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, para comunicar su decisión de dejar el bloque de La Libertad Avanza (LLA).
En el texto, además, el dirigente opositor incluyó un duro mensaje relacionado a Tucumán.
"(Existe un) acuerdo entre el gobernador Osvaldo Jaldo (Partido Justicialista) y Lisandro Catalán, de LLA Tucumán. Este pacto motivo recientemente el desistimiento por parte del partido CREO de la acción judicial que impulsamos junto a otras fuerzas de la provincia para impedir una nueva candidatura del gobernador Jaldo por el articulo 90 de la Constitución provincial", afirmó Campero en el escrito, al que accedió LA GACETA.
El portazo del ex intendente de Yerba Buena a la bancada libertaria llega con el proceso electoral en marcha en esta provincia, con marcadas tensiones entre el armado local de LLA y Campero, quien integra una mesa de diálogo con otros espacios de la oposición, como la Unión Cívica Radical y el PRO.
"Ha sido un honor para mi haber podido aportar en los momentos más difíciles del Gobierno. La Argentina atravesaba una etapa muy complicada y pudimos sostener el rumbo cuando no había números en el Congreso. De eso me siento parte y lo voy a reivindicar siempre", apuntó Campero en la nota a Menem.
Pero advirtió que, "sin embargo, hay situaciones en Tucumán que hacen imposible seguir integrando" armado libertario. Fue en ese momento cuando insistió con el "pacto" entre Jaldo y Catalán.
"Mi decisión, conversada con las autoridades del bloque, responde a una convicción firme: los intereses de los tucumanos y el respeto a las reglas institucionales deben estar por encima de cualquier acuerdo político", añadió el ex jefe municipal de Yerba Buena.
Sobre el cierre, además, agradeció al presidente Javier Milei, a la conducción de la Cámara Baja y a sus ahora ex colegas de bancada "por por la labor compartida en todo este tiempo". "Seguiré trabajando desde mi banca con las mismas convicciones, acompañando aquellas iniciativas que considere correctas para la Argentina y para Tucumán", finalizó Campero.