"(Existe un) acuerdo entre el gobernador Osvaldo Jaldo (Partido Justicialista) y Lisandro Catalán, de LLA Tucumán. Este pacto motivo recientemente el desistimiento por parte del partido CREO de la acción judicial que impulsamos junto a otras fuerzas de la provincia para impedir una nueva candidatura del gobernador Jaldo por el articulo 90 de la Constitución provincial", afirmó Campero en el escrito, al que accedió LA GACETA.