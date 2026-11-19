OpiniónCartas de lectores Cartas de lectores: desagravio a Perú Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL Hace 3 Hs Seguir en Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Tamaño texto Comentarios Lo más popular Trabajo en Tucumán: Sovos abrió una búsqueda para perfiles sin experiencia PagameYa: estudiantes de la UTN crearon una app para cobrar deudas entre amigos Datos e IA para mejorar la cerveza artesanal: así funciona la plataforma creada en Argentina Una aerolínea de España suspendió sus vuelos a la Argentina El Conservatorio Provincial de Música celebra 40 año en Bella Vista Ranking notas premium Estatales de Tucumán pedirán un "aumento de emergencia" al Gobierno provincial Llegó anoche a Tucumán, hoy define su futuro: San Martín estaría muy cerca de su primer refuerzo Fin de la "derecha absoluta": la nueva ley de tránsito que busca ponerle freno al caos vial. ¿Qué pasará en Tucumán? Se mueve el mercado: quiénes son los dos futbolistas que San Martín sigue de cerca para 2027 “Antes de aconsejarnos, pregúntennos cómo estamos”: qué le piden los adolescentes tucumanos a los adultos