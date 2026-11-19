El reclamo a Osvaldo Jaldo por el proyecto oficialista

Con su pronunciamiento, Omodeo se sumó a los cuestionamientos que La Libertad Avanza viene planteando contra el proyecto de Vargas Aignasse. De esta manera, la discusión sobre las posibles sanciones a la difusión de contenidos falsos durante las campañas electorales profundizó el debate sobre los límites de la intervención estatal en las redes sociales y la protección de la libertad de expresión.