La polémica por el proyecto de ley que busca sancionar la difusión intencional de contenidos falsos o manipulados durante los procesos electorales sumó una nueva voz. La ex diputada nacional Paula Omodeo salió al cruce de la legisladora Carolina Vargas Aignasse y cuestionó los alcances de la propuesta impulsada desde el oficialismo.
La controversia se había desatado luego de que La Libertad Avanza Tucumán difundiera un duro comunicado en el que advirtió sobre un posible avance contra la libertad de expresión y de prensa. En ese pronunciamiento, el espacio le reclamó al gobernador Osvaldo Jaldo que interviniera para frenar la iniciativa.
Frente a las críticas, Vargas Aignasse defendió el proyecto y aclaró que su objetivo no es perseguir opiniones ni silenciar cuestionamientos, sino evitar que contenidos manipulados mediante inteligencia artificial puedan engañar a los ciudadanos e interferir en el desarrollo de una elección. “La libertad de expresión es un derecho constitucional. La mentira deliberada para manipular a los ciudadanos con inteligencia artificial no puede confundirse con ese derecho”, sostuvo la legisladora.
También apuntó contra el espacio libertario por sus denuncias de censura y afirmó que existen antecedentes de desinformación electoral vinculados a sectores de esa fuerza política.
La advertencia de Paula Omodeo sobre la libertad de expresión
La respuesta de Omodeo llegó con fuertes cuestionamientos a las posibles consecuencias institucionales de la propuesta oficialista. La dirigente de CREO Tucumán, que actualmente trabaja junto a La Libertad Avanza y al candidato a gobernador Lisandro Catalán, puso el foco en el riesgo de otorgarle al poder político facultades para determinar qué información puede circular.
“El problema es que el remedio puede ser peor que la enfermedad. La desinformación no habilita al poder político a convertirse en árbitro de la verdad para decidir qué se puede decir y qué no”, advirtió.
La ex diputada nacional también dejó una definición contundente sobre el alcance de la iniciativa: “La censura no se vuelve constitucional por invocar la defensa de la democracia”.
El reclamo a Osvaldo Jaldo por el proyecto oficialista
Con su pronunciamiento, Omodeo se sumó a los cuestionamientos que La Libertad Avanza viene planteando contra el proyecto de Vargas Aignasse. De esta manera, la discusión sobre las posibles sanciones a la difusión de contenidos falsos durante las campañas electorales profundizó el debate sobre los límites de la intervención estatal en las redes sociales y la protección de la libertad de expresión.