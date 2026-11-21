La Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) estimó en 105.440 hectáreas la superficie con trigo en Tucumán durante la campaña 2026. El valor es prácticamente similar al de la campaña pasada, con un aumento de 610 hectáreas (un 1%). En cuanto al garbanzo, el área implantada se estimó en 9.400 hectáreas, lo que representa una disminución de un 14% (1.520 hectáreas).
Los resultados surgen de un trabajo elaborado por los técnicos de la Eeaoc Pablo Scandaliaris, Carmina Fandos, Javier Carreras Baldrés, Clara Espeche, Franco Scalora y Augusto Casmuz. Se trata del análisis de los datos del relevamiento satelital de la superficie ocupada con estos cultivos en la provincia durante la campaña 2026, y de su comparación con la campaña precedente.
El estudio indica que la campaña invernal 2026 comenzó con una importante recarga hídrica de los perfiles de suelo, impulsada por abundantes precipitaciones entre el verano y comienzos del otoño, que superaron ampliamente los promedios históricos en diversas zonas. La frecuencia y la intensidad de esas lluvias demoraron la cosecha de soja y provocaron retrasos puntuales en la siembra de los cultivos de invierno. Aun así, las condiciones ambientales a lo largo del ciclo resultaron favorables. Se destacaron la ausencia de heladas de severidad que afectaran significativamente el crecimiento vegetativo de los cultivos invernales y las temperaturas moderadas durante las fases reproductivas, que favorecieron el llenado de granos.
Para estimar la superficie se utilizó información sobre el manejo de los cultivos de trigo y de garbanzo, junto con imágenes de la serie de satélites Sentinel 2 obtenidas entre julio y octubre de 2026. Se realizó un análisis multitemporal con metodologías de análisis visual, de análisis digital (clasificación multiespectral e índices de vegetación) y de Sistemas de Información Geográfica, complementadas con relevamientos a campo.
La Figura 1 expone el detalle por departamento de la superficie neta implantada con trigo en toda la provincia. La Figura 2 muestra la información para el garbanzo.
La verificación de los resultados a campo evidenció errores de omisión tanto en trigo como en garbanzo. Correspondieron principalmente a lotes de siembra tardía con pobre desarrollo vegetativo y con escasas perspectivas de cosecha, y a limitaciones en la resolución espacial de los sensores en zonas de relieve montañoso.
Además, el relevamiento no incluyó la superficie bajo riego de la cuenca Tapia-Trancas (departamento Trancas), donde no se descarta la presencia de lotes sembrados con trigo o con garbanzo.
En relación con otros cultivos invernales de menor envergadura territorial, se registraron aproximadamente 6.500 hectáreas destinadas a especies del género Brassica (mayormente colza y, en menor medida, carinata) y alrededor de 3.000 hectáreas de otros cereales (avena, cebada y centeno, utilizados como cultivos de cobertura, en forma pura o en mezcla con vicia), de vicia y de otras especies.
Respecto de la dinámica del uso de la tierra, se identificaron lotes de trigo en departamentos cañeros implantados tras el cultivo de soja dentro de la rotación soja/caña de azúcar y también en terrenos provenientes de plantaciones cítricas. En sentido inverso, continuó constatándose el avance de nuevas plantaciones de caña de azúcar sobre el área granera tradicional.