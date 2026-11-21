El estudio indica que la campaña invernal 2026 comenzó con una importante recarga hídrica de los perfiles de suelo, impulsada por abundantes precipitaciones entre el verano y comienzos del otoño, que superaron ampliamente los promedios históricos en diversas zonas. La frecuencia y la intensidad de esas lluvias demoraron la cosecha de soja y provocaron retrasos puntuales en la siembra de los cultivos de invierno. Aun así, las condiciones ambientales a lo largo del ciclo resultaron favorables. Se destacaron la ausencia de heladas de severidad que afectaran significativamente el crecimiento vegetativo de los cultivos invernales y las temperaturas moderadas durante las fases reproductivas, que favorecieron el llenado de granos.