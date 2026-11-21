La salida de Mariano Campero del bloque de La Libertad Avanza (LLA) tuvo tres momentos públicos. La ruptura se formalizó esta semana en el Congreso, pero empezó a gestarse mucho antes, a más de 1.200 kilómetros de allí. Su origen está en la disputa entre Cambia Tucumán, el espacio que lidera el diputado, y la LLA tucumana, encabezada por Lisandro Catalán.
Los dos compiten por un electorado similar y aspiran a llegar a la Casa de Gobierno en 2027. Sus recorridos explican parte de la rivalidad. Campero viene del radicalismo y construyó su capital político en Yerba Buena, donde fue concejal, intendente, antes de llegar a la Cámara baja. Catalán hizo el camino inverso. Se proyectó desde el gobierno de Javier Milei, donde llegó a ser ministro del Interior, y desde allí organizó el partido en Tucumán. En 2025, LLA consiguió dos bancas en Diputados, las de Federico Pelli y Soledad Molinuevo, y se posicionó como la principal fuerza opositora en la provincia.
Sus vínculos nacionales también son distintos. Catalán se inscribe en el armado de Karinа Milei y reivindica el liderazgo del Presidente. Campero encontró en Patricia Bullrich una referencia política y acercó al bloque a varios diputados que resultaron decisivos en votaciones de interés para la Casa Rosada. Esa diferencia cobró peso cuando empezaron a circular versiones sobre un posible distanciamiento de la senadora del entorno presidencial.
1-La denuncia que expuso la pelea
En agosto, el concejal de Yerba Buena Mauricio Argiró, cercano a Campero, presentó una denuncia judicial contra Catalán y Pelli por presuntas irregularidades en sus domicilios electorales. La presentación expuso el grado de enfrentamiento entre los dos dirigentes. En LLA tucumana todavía la señalan como el punto de inflexión.
La distancia venía de antes. Cuando Campero se incorporó a la bancada libertaria, el partido provincial se apuró a aclarar que el acuerdo se circunscribía al Congreso. En las entrevistas, el diputado insistía en que su intención era alcanzar la unidad o dirimir las candidaturas en una interna. Del otro lado desconfiaban de esa disposición.
Por esos días, LLA puso la mira en Yerba Buena, el distrito camperista por excelencia. Circularon al menos siete nombres de posibles postulantes libertarios a la intendencia. Entre ellos estaba Pelli, que en varias entrevistas admitió que podía competir. En el camperismo lo tomaron como un gesto de hostilidad porque Pablo Macchiarola, el intendente y aliado de Campero, busca la reelección.
Días antes de la denuncia por los domicilios había trascendido una propuesta de LLA para evitar la disputa en la Ciudad Jardín y respaldar la reelección del legislador Manuel Courel. Los libertarios consideraban que era un buen acuerdo. En el camperismo lo leyeron como una oferta diseñada para que la rechazaran. Apenas llegó la negativa, desde LLA acusaron a sus interlocutores de falta de vocación frentista.
2- La foto con Bullrich
El 3 de noviembre, Campero apareció en una fotografía junto a Bullrich y otros diputados cercanos a la senadora. La imagen publicada en redes sociales alimentó las versiones sobre un eventual alejamiento de Bullrich del oficialismo y la posibilidad de que el grupo conformara un bloque propio en la Cámara baja. El tucumano, que había llegado a la bancada libertaria de la mano de la ex ministra de Seguridad, quedó entre quienes podrían acompañar ese movimiento.
La foto volvió a circular cuando se conocieron las versiones sobre la salida de Campero. En el entorno del ex intendente dicen que, a partir de esa imagen, empezaron a advertir movimientos en su contra en medios y entre dirigentes nacionales.
3- El frente que reunió a sus antiguos aliados
El tercer episodio volvió a tener a Tucumán como escenario. Catalán avanzó en la intención de conformar un frente electoral con el radical Roberto Sánchez y con CREO, dos interlocutores con los que Campero había compartido acuerdos y conversaciones para construir una alternativa al peronismo provincial en 2027. Sánchez, además, había sido durante años socio político -y amigo- del diputado.
El acercamiento coincidió con la decisión de CREO de apartarse de la presentación judicial que impulsaba Campero para cuestionar la posibilidad de que Osvaldo Jaldo volviera a postularse. Ese fue el detonante de la salida del bloque. Campero interpretó el retiro como una señal de un supuesto pacto entre LLA y el gobernador.
En sectores de la oposición y del oficialismo provincial circuló otra lectura. Según esa hipótesis, LLA habría promovido el retiro de CREO para restarle peso político a la presentación que motorizaba Campero. Tanto CREO como LLA negaron que ese hubiera sido el propósito. En ambos espacios sostuvieron que la iniciativa había adquirido un carácter político que no compartían.
El acuerdo que prepara LLA
El equipo de Catalán evitó responder a Campero y siguió adelante con el armado territorial. Según trascendió, el martes 17 se habrían firmado ante escribano público el compromiso y las bases del Frente de la Libertad Avanza, que sumaría a la estructura libertaria a Nos Une el Cambio (NUC), un espacio de Sánchez, y a CREO.
El entendimiento incluiría una fórmula encabezada por Catalán, con Paula Omodeo como candidata a vice, y la postulación de Sánchez a la intendencia de Concepción. Alejandro Molinuevo y Raquel Nievas ocuparían los primeros lugares en la lista de legisladores por el Oeste. Para esa nómina también se barajan los nombres de José Macome y Álvaro Apud, entre otros. Las bases del acuerdo establecerían que el frente prescinda de los acoples para la categoría de legisladores en las tres secciones electorales.
Con la carta que le envió a Martín Menem, Campero formalizó su salida de la bancada y la creación de un bloque unipersonal, Cambia Tucumán. El trámite se hizo en el Congreso. A más de 1.200 kilómetros de allí, en el mismo Tucumán donde empezó la ruptura, es probable que Campero y Catalán continúen con la disputa- y los capítulos- con la mirada puesta en el 2027.