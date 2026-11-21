Los dos compiten por un electorado similar y aspiran a llegar a la Casa de Gobierno en 2027. Sus recorridos explican parte de la rivalidad. Campero viene del radicalismo y construyó su capital político en Yerba Buena, donde fue concejal, intendente, antes de llegar a la Cámara baja. Catalán hizo el camino inverso. Se proyectó desde el gobierno de Javier Milei, donde llegó a ser ministro del Interior, y desde allí organizó el partido en Tucumán. En 2025, LLA consiguió dos bancas en Diputados, las de Federico Pelli y Soledad Molinuevo, y se posicionó como la principal fuerza opositora en la provincia.