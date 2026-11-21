El relevamiento satelital del área ocupada con trigo y con garbanzo en Tucumán durante la campaña 2026 realizado por técnicos de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres muestra la distribución departamental de la superficie cultivada en las campañas 2025 y 2026, y la variación entre ambos ciclos.
La superficie con trigo a nivel provincial fue similar a la de la campaña pasada, con un aumento de 610 hectáreas (un 1%). Sin embargo, se registraron variaciones importantes en los departamentos. Burruyacu lideró el crecimiento: su área creció un 15% (5.320 hectáreas). Le siguió Graneros, con un 4% (570 hectáreas). En contraposición, las caídas más marcadas en el área sembrada se observaron en La Cocha (un 13%, 2.730 hectáreas), en Cruz Alta (un 7%, 930 hectáreas) y en Leales (un 5%, 810 hectáreas).
En cuanto al garbanzo, la superficie provincial se redujo un 13,9%, lo que representa 1.520 hectáreas. Esta disminución podría estar asociada a diversos factores; entre ellos, los bajos precios registrados para el grano de garbanzo en la campaña, una situación que pudo haber condicionado las decisiones de siembra de los productores.
El análisis departamental evidencia un descenso generalizado en el área sembrada, con la única excepción de Cruz Alta, donde la superficie creció un 181% (1.770 hectáreas). Las mayores reducciones en hectáreas se observaron en Burruyacu (980 hectáreas, un 19%) y en La Cocha (980 hectáreas, un 35%), seguidas por caídas porcentuales severas en Leales (690 hectáreas, un 63%) y en Graneros (540 hectáreas, un 66%).