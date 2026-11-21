La superficie con trigo a nivel provincial fue similar a la de la campaña pasada, con un aumento de 610 hectáreas (un 1%). Sin embargo, se registraron variaciones importantes en los departamentos. Burruyacu lideró el crecimiento: su área creció un 15% (5.320 hectáreas). Le siguió Graneros, con un 4% (570 hectáreas). En contraposición, las caídas más marcadas en el área sembrada se observaron en La Cocha (un 13%, 2.730 hectáreas), en Cruz Alta (un 7%, 930 hectáreas) y en Leales (un 5%, 810 hectáreas).