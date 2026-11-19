Siempre fue el camino a la Yerba Buena y el acceso al cerro. En 1834 Juan Bautista Alberdi la describió como “una calle estrecha de cedros y cebiles” y cuatro décadas después Paul Groussac la recordaba como paraje donde “los sembrados reemplazan a las quintas”. Fue el camino a los Mataderos (que estaban en la zona del actual parque Avellaneda) y desde la avenida Mitre actual era “calle 24 de Septiembre prolongación”. En 1896 el intendente Zenón J. Santillán la creó por ordenanza con nombre Avenida Mate de Luna (recordando al gobernador Fernando de Mendoza y Mate de Luna, que ordenó el traslado de la ciudad en 1685), desde el entonces boulevard Juárez Celman (hoy avenida Mitre). Fue “macadamizada” (con pavimento enripiado) hasta la esquina de la actual Floresta. En 1901 comenzaron las expropiaciones para prolongarla hasta Yerba Buena. En la imagen (1) se ve la zona del cruce con la actual Pellegrini en 1901, cuando se la había inaugurado como el nuevo “lugar de moda” con carruajes, jinetes y ciclistas y la Banda de Música dirigida por el maestro Antonino Malvagni, para hacer de la avenida un “petit Palermo”. En 1916, cuando se la describe en una guía del Centenario, ya tenía “dos calles de ocho metros de ancho y en su centro lleva una doble hilera de casuarinas”. Así se la ve en la foto (2), fechada el 05/02/1923, en la esquina con Asunción. Tenía doble mano hasta la avenida Colón. Para entonces iba teniendo transformaciones porque se iban levantando construcciones y se sacaban árboles –yuchanes, tarcos y plátanos- para poner postes de líneas de teléfono, además de que por un sector cercano al Camino del Perú y hasta el pie del cerro circulaba el tranvía rural. La foto (3) la muestra en el sector angosto, desde Floresta hacia el oeste. Fue publicada en un suplemento del diario “La Prensa” en 1936. La siguiente foto (4) es del 20/11/1939, cuando se inició la pavimentación con hormigón armado desde Pellegrini hacia el Camino del Perú. La imagen (5) muestra trabajos de mejora en el pavimento el 09/12/1946, entre avenida Mitre y Pellegrini.