El dirigente libertario también abordó su enfrentamiento con el diputado nacional Mariano Campero y rechazó las versiones que atribuyen a La Libertad Avanza una estrategia para debilitar el espacio político del ex intendente de Yerba Buena y líder de Cambia Tucumán. “Dedicarnos a vaciar un espacio de otro no merece el menor análisis”, sostuvo. Sin embargo, cuestionó las denuncias judiciales impulsadas desde el sector de Campero contra Federico Pelli y contra él mismo. “Ahí demuestra una vocación de sacar de la cancha a alguien porque cree que le puede competir”, afirmó. Catalán aseguró que su espacio no está cerrado a ninguna incorporación, aunque advirtió que las denuncias penales dificultaron cualquier acercamiento. “Cuando te meten una denuncia penal, pasan límites de los que es muy difícil volver”, señaló. Y agregó: “Si él está diciendo que Catalán no puede ser candidato a gobernador, ¿qué voy a hablar con Campero de eso?”.