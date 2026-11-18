Catalán quiere a Omodeo como vice y avanza con un acuerdo con Roberto Sánchez para enfrentar al peronismo
Resumen para apurados
- Según informó La Gaceta, Lisandro Catalán (LLA) propuso a Paula Omodeo (CREO) como su vice y avanza en conversaciones con el radical Roberto Sánchez en Tucumán.
- Catalán explicó que busca conformar un frente opositor competitivo contra el peronismo, al tiempo que rechazó disputas judiciales con el espacio del diputado Mariano Campero.
- Las negociaciones entre LLA, CREO y sectores de la UCR buscan definir una alianza electoral unificada para disputar la gobernación provincial en los próximos comicios.
Lisandro Catalán comenzó a mostrar algunas de las cartas con las que pretende disputar la gobernación en las elecciones del 9 de mayo. El presidente de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia confirmó que mantiene conversaciones con distintos sectores de la oposición para conformar un frente electoral y expresó públicamente su intención de que Paula Omodeo, referente de CREO, sea su compañera de fórmula.
“Me encantaría que podamos conformar una fórmula con ella”, afirmó Catalán durante una entrevista con LA GACETA Play. El ex ministro del Interior destacó la trayectoria política de Omodeo, con quien construyó una relación durante su paso por el Gobierno nacional.
“A Paula la conocí cuando ella era diputada nacional. A mí me tocó ser secretario del Interior, después vicejefe de Gabinete y ministro. Tuve mucha relación con ella porque terminó haciendo un interbloque con La Libertad Avanza. Pero, sobre todo, al ser los dos tucumanos, estuvimos mucho en contacto”, relató.
Catalán fue más allá y elogió las condiciones políticas de la exdiputada. “Pude observar una dirigente no solamente formada y capacitada, sino con mucha vocación de servicio y mucho temperamento también para llevar las ideas adelante. Yo creo que es una persona muy valiosa”, sostuvo.
Consultado sobre si Omodeo estaría dispuesta a integrar la fórmula, respondió: “Yo creo que sí. Ella es consciente del momento que está atravesando Tucumán y me parece que está dispuesta a poner el cuerpo para generar esta alternativa”.
Las negociaciones con CREO y Roberto Sánchez
La posibilidad de una fórmula Catalán-Omodeo forma parte de una negociación más amplia que incluye al ex diputado radical Roberto Sánchez y a otros dirigentes del radicalismo.
El referente libertario aseguró que las conversaciones avanzan y que el objetivo es construir una alternativa electoral competitiva frente al oficialismo provincial. En ese sentido, destacó que existen coincidencias sobre el rumbo que debería tomar Tucumán.
“Estamos hablando con muchos dirigentes. Siempre dijimos con mucha honestidad a los tucumanos que vamos a convocar a los mejores tucumanos. Creo que estamos llegando a acuerdos para poder darles, el año que viene, una alternativa real de gobierno, potente y que tenga chances reales de ganar la Gobernación”, señaló.
Bullrich
Catalán también se refirió a las tensiones entre Patricia Bullrich y parte del Gabinete nacional, que alimentaron las versiones sobre una posible ruptura dentro del oficialismo. Destacó su relación con la senadora, a quien definió como “una dirigente valiosa, con mucho temperamento”, aunque remarcó que el liderazgo político del espacio corresponde al Presidente. “Me parece que está clarísimo que el que lidera no solamente un partido político, sino todo este proceso de transformación de la Argentina es el presidente Milei. Y ella, que es una política con mucha experiencia, sabe eso”, afirmó. Catalán consideró que Bullrich seguirá teniendo un papel importante dentro del oficialismo y, consultado sobre la posibilidad de que acompañe a Milei en una futura fórmula presidencial, respondió: “Me parece una dirigente importante, puede ser perfectamente una compañera de fórmula”.
La disputa con Campero
El dirigente libertario también abordó su enfrentamiento con el diputado nacional Mariano Campero y rechazó las versiones que atribuyen a La Libertad Avanza una estrategia para debilitar el espacio político del ex intendente de Yerba Buena y líder de Cambia Tucumán. “Dedicarnos a vaciar un espacio de otro no merece el menor análisis”, sostuvo. Sin embargo, cuestionó las denuncias judiciales impulsadas desde el sector de Campero contra Federico Pelli y contra él mismo. “Ahí demuestra una vocación de sacar de la cancha a alguien porque cree que le puede competir”, afirmó. Catalán aseguró que su espacio no está cerrado a ninguna incorporación, aunque advirtió que las denuncias penales dificultaron cualquier acercamiento. “Cuando te meten una denuncia penal, pasan límites de los que es muy difícil volver”, señaló. Y agregó: “Si él está diciendo que Catalán no puede ser candidato a gobernador, ¿qué voy a hablar con Campero de eso?”.