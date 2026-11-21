El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) aprobó, mediante el nuevo procedimiento para la supervisión de los Tratamientos de Fumigación Oficial (TFO).
La norma reemplaza la resolución 79/2023 y alcanza a todos los TFO realizados en el comercio internacional sobre artículos reglamentados, con excepción de frutas y de hortalizas.
El nuevo marco busca fortalecer la previsibilidad y la claridad de quienes exportan e importan, y de las empresas de fumigación. Define de manera precisa las responsabilidades de cada parte e incorpora los formularios necesarios para cada etapa, desde la solicitud de supervisión hasta la emisión del Certificado de Tratamiento Fitosanitario Oficial.
La resolución establece un único procedimiento a nivel nacional, que unifica los criterios de supervisión y de certificación en todo el territorio y facilita el cumplimiento de los requisitos fitosanitarios de los países de destino. Entre sus beneficios se destacan:
• Trámite ordenado. La solicitud de supervisión se presenta ante la Oficina del Senasa que corresponda por jurisdicción, con un formulario específico.
• Mayor seguridad. Se establecen condiciones de hermeticidad, de señalización, de ventilación y de equipamiento de protección para quienes participan de los tratamientos.
• Flexibilidad operativa. Se contemplan tratamientos estáticos en depósitos o en sitios habilitados y tratamientos en buques en travesía, con el cumplimiento de la normativa marítima internacional.
•Articulación con otros actores. El Senasa podrá celebrar convenios con organismos oficiales, con entidades académicas, con colegios profesionales y con asociaciones públicas, privadas o mixtas para mejorar la aplicación de la norma.
La resolución también ratifica la prohibición de fumigar granos durante la carga y durante el transporte en camiones y en vagones, conforme a la Ley 27.262, con excepción de los contenedores herméticos exportados bajo las condiciones previstas. Además, limita el uso de bromuro de metilo a tratamientos cuarentenarios solicitados por el país importador.