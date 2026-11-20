En el patio de la escuela secundaria Juan Luis Nogués había un aire distinto, casi eléctrico. Las paredes blancas y azules parecían haberse vestido de gala para acompañar una celebración que llevaba horas gestándose. Sobre uno de los muros, un mural de la promoción 2026 anunciaba, como una profecía cumplida, que los sueños podían hacerse grandes. En el centro de la escena, un lienzo negro intervenida con flores y letras multicolores, llevaba inscriptos los nombres de Brisa Padilla y Mehilen Yenaide. En el medio, una sola palabra trazada en dorado expresaba el sentir de toda una comunidad educativa: “gracias”.
No era un día cualquiera para los alumnos, docentes y directivos de esta secundaria pública. Tocaba abrir las puertas para recibir como heroínas a las dos jóvenes que, apenas unas horas antes, habían convertido en realidad su deseo de consagrarse campeonas de Enseñame Tucumán 2026. Cuando las chicas cruzaron finalmente el umbral de la escuela, todavía llevaban impreso en la mirada el asombro de la noche anterior, esa mezcla de incredulidad y cansancio feliz de quien aún no termina de aterrizar. Allí las esperaba su curso listo para rodearlas en un abrazo colectivo y apropiarse de una conquista que sentían en carne propia.
“La verdad es que todavía no lo puedo creer. Estoy un poco en shock, pero inmensamente contenta”, confesó Mehilen. Para intentar ponerle palabras a esa extraña sensación de volver a las aulas, a los bancos de siempre y al uniforme cotidiano después de haber estado bajo los reflectores, encontró una comparación inesperada pero certera: “Es como cuando Ladybug salvaba a París y al día siguiente tenía que ir a la escuela como si nada. Así estamos nosotras hoy”.
La euforia, sin embargo, había estallado mucho antes de que sonara el timbre de entrada. Apenas los conductores anunciaron el veredicto final y se apagaron las luces del estudio, la celebración se trasladó en caravana hasta el corazón de la ciudad. Las chicas, junto a la barra de compañeros que las había seguido paso a paso, coparon la plaza Independencia para desatar el festejo.
Hubo espuma, pintura, cánticos, abrazos interminables y varias camisas del uniforme escolar que terminaron bastante más coloridas y desprolijas de lo que habían empezado la jornada. “Fue un festejo hermoso, inolvidable. Les agradecemos de corazón a todos los compañeros que estuvieron ahí y nos hicieron el aguante desde el primer momento”, recordaron.
Una hinchada al otro lado del vidrio
Durante la transmisión, esa hinchada había sido mucho más que un grupo de espectadores entusiastas. En los momentos más críticos del certamen, cuando los nervios amenazaban con nublarles la mente, bastaba con levantar la vista hacia la redacción de LA GACETA para recuperar el eje. Del otro lado estaban sus compañeros, gritando, alentando y hasta dejando escapar lágrimas con cada respuesta acertada.
“Eso nos inspiraba muchísimo y nos devolvía el alma al cuerpo cuando nos sentíamos un poquito perdidas. Mirábamos hacia la redacción y veíamos a todos los chicos saltando como locos”, relataron. De esa comunión nació una certeza que resume el espíritu del equipo: “Si hubiésemos perdido, igual nos habríamos sentido ganadoras por los amigos que tenemos”.
La templanza que Brisa y Mehilen proyectaban frente a las cámaras escondía una batalla silenciosa que se libraba debajo de los atriles. Mientras los conductores estiraban el suspenso antes de anunciar cada resultado, a ellas les temblaban las piernas y se apretaban las manos con fuerza cada vez que debían escribir una respuesta. Aunque atravesaron toda la competencia sin cometer un solo error, el vértigo estuvo presente hasta el último segundo.
“Cuando entramos al bloque final contra la otra pareja, la miré y le dije: ‘Me siento mal, siento que me voy a desmayar, estoy débil’. Y ella me respondía que ya estaba, que no daba más. Era puro miedo”, recordó una de ellas entre risas
Detrás de esa precisión impecable hubo semanas de llamadas interminables, apuntes subrayados y horas robadas al descanso. El certamen les alteró por completo la rutina. “Desde que empezó el concurso no sabemos lo que es dormir bien. Fue un proceso sacrificado, de mucha disciplina y constancia de las dos”, explicó Mehilen.
Incluso en la previa inmediata de la final decidieron hacer un último repaso. Después, la adrenalina tampoco les dio tregua porque se quedaron conversando hasta las tres de la madrugada, incapaces de asumir la dimensión de lo que acababan de lograr. “Hubo noches en vela y días en los que venía a estudiar sin comer. Creo que no habernos equivocado tiene que ver con todo ese esfuerzo silencioso”, reflexionó Brisa.
Noches en vela
Detrás de la precisión quirúrgica de las jóvenes frente a las preguntas sobre la historia, la geografía y la cultura de la provincia hubo semanas enteras de preparación silenciosa, llamadas telefónicas interminables para repasarse datos cruzados y horas robadas al descanso. Brisa coincidió en que la exigencia no dio respiro ni siquiera en la jornada decisiva: antes de salir hacia el canal para disputar la final, decidieron hacer un último repaso general para afinar detalles.
Pero el trofeo que más las conmueve no lleva grabados únicamente sus nombres. La victoria en Enseñame Tucumán incluye un premio mayor que cambia el cierre de etapa para varias de familias. El viaje a Villa Carlos Paz junto con toda su promoción. Hasta la noche del miércoles, esa posibilidad parecía completamente fuera de alcance. Sin recursos suficientes para afrontar los costos de un viaje de egresados tradicional, el curso había resignado esa ilusión y buscaba alternativas más modestas, como organizar una reunión en un quincho o inventar alguna otra manera de compartir el adiós a la secundaria.
“Es un sueño haber podido regalarles esto. Queríamos que fuera nuestra última gran experiencia juntos como curso, como promoción. Nos encantó poder darles un último baile”, expresaron con una mezcla de orgullo y ternura. El triunfo también caló hondo en el orgullo institucional de la Juan Luis Nougués. Conscientes de haber llegado a la instancia decisiva tras medirse de igual a igual con colegios privados y establecimientos tradicionales del centro capitalino, las campeonas quisieron aprovechar el micrófono para reivindicar el lugar donde se formaron.
“Nuestra escuela, en comparación con varias de las que nos enfrentamos, que eran institutos privados y escuelas del centro, es una escuela de barrio, de gente que quizás no tiene los mismos recursos que todos. Sin embargo, tiene un excelente nivel educativo”, remarcaron con firmeza. Lejos de quedarse únicamente en el elogio académico, invitaron a otros jóvenes a conocer la institución por su calidez humana y su contención cotidiana: “Esto es un hogar. Los directivos hacen de la escuela una verdadera familia”.
Ambas valoraron el acompañamiento de los profesores Mariano Bravo y Natalia Vicente en la preparación, quien dejó una reflexión sobre el rol de la enseñanza estatal: “Como egresada de la universidad pública, comprobar que en nuestras escuelas secundarias de gestión estatal hay educación de calidad y poder demostrarlo es u orgullo inmenso”.
Nuevos horizontes después del certamen
Cuando Brisa Padilla y Mehilen Yenaide se preparaban para la final de Enseñame Tucumán, tenían bastante claros sus proyectos para después de la secundaria. Una quería convertirse en profesora de Historia y la otra tenía la mirada puesta en ingresar a la Policía de Tucumán. Pero después de meses de estudio, una competencia que las llevó a recorrer el pasado de la provincia y un premio que incluyó becas universitarias, comenzaron a imaginar otros caminos.
El cambio más inesperado fue el de Mehilen. Hasta hace poco, su objetivo era ingresar al Instituto de Enseñanza Superior de Policía General José Francisco de San Martín. Para conseguirlo, además de estudiar los contenidos del concurso, se preparaba físicamente y entrenaba para rendir el examen de ingreso. Su interés por la fuerza provincial había sido parte de su historia antes de llegar a la final del certamen.
Ahora, la joven también quiere estudiar Psicología. Lo contó después de consagrarse campeona junto con Brisa, cuando le preguntaron qué posibilidades había considerado a partir de las becas que recibieron de la Universidad San Pablo y de la Unsta.
“Creo que este concurso despierta cosas. Así como a mi compañera le despertó esa llamita de estudiar Historia, a mí también me hizo pensar. Yo quiero estudiar Psicología”, explicó.
La decisión todavía está en proceso. Pero hubo una conversación familiar que parece haber tenido un peso especial. La noche posterior a la final, su papá le habló de las condiciones que veía en ella para continuar una carrera universitaria y la alentó a no dejar pasar la oportunidad. Mehilen recibió ese consejo como una invitación a considerar un camino que quizás no había imaginado hasta ahora.
Para Brisa, en cambio, el certamen reafirmó una vocación que ya tenía, aunque ahora apareció una alternativa para concretarla de otra manera. Su intención sigue siendo convertirse en profesora de Historia, pero al consultar las propuestas académicas de las dos universidades descubrió que ofrecen licenciaturas en esa disciplina, no el profesorado que buscaba.
Por eso, evalúa comenzar Abogacía para aprovechar alguna de las becas y más adelante continuar con su formación en Historia. “Hablando con la profesora, me dijo que aprovechara esta oportunidad”, contó. La posibilidad de acceder a una educación universitaria amplió las opciones que tenía previstas para después de egresar.
Las nuevas perspectivas profesionales son apenas una parte de lo que dejó el concurso en sus participantes. Durante las distintas etapas de Enseñame Tucumán también aparecieron historias de amistades que se fortalecieron, compañeros que se organizaron para acompañar a sus representantes y docentes que encontraron una manera diferente de acercar a los alumnos a los contenidos.
La experiencia también modificó la manera en que algunos estudiantes miraban la provincia. Después de estudiar los materiales del certamen, comenzaron a reconocer edificios, monumentos y espacios históricos que antes formaban parte del paisaje cotidiano.
En otras duplas, la competencia permitió construir vínculos nuevos. Helena Brandán y Mía Candela Sierra González, del colegio Nacional Bartolomé Mitre, por ejemplo, habían fortalecido su amistad durante la preparación. Las dos encontraron en el certamen un espacio para estudiar juntas, intercambiar ideas y acompañarse en un desafío que terminó llevándolas hasta la final.
Para las ganadoras de la Juan Luis Nougués, además, el premio tuvo una dimensión colectiva ya que estudiaron con la ilusión de conseguir el viaje de egresados para toda su promoción. El resultado les permitió cumplir ese objetivo.
Así entre el conocimiento de la historia tucumana, los vínculos que se fortalecieron y las oportunidades que aparecieron, el certamen terminó dejando algo que no figuraba entre sus premios: nuevas preguntas sobre el futuro y la posibilidad de animarse a tomar caminos que antes no estaban en los planes.