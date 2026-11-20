No era un día cualquiera para los alumnos, docentes y directivos de esta secundaria pública. Tocaba abrir las puertas para recibir como heroínas a las dos jóvenes que, apenas unas horas antes, habían convertido en realidad su deseo de consagrarse campeonas de Enseñame Tucumán 2026. Cuando las chicas cruzaron finalmente el umbral de la escuela, todavía llevaban impreso en la mirada el asombro de la noche anterior, esa mezcla de incredulidad y cansancio feliz de quien aún no termina de aterrizar. Allí las esperaba su curso listo para rodearlas en un abrazo colectivo y apropiarse de una conquista que sentían en carne propia.