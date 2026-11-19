“Lloramos por todo el esfuerzo que hicimos. Fueron días y noches en los que no creíamos en nosotras. Todavía no caemos”, contó Brisa. Detrás de ese abrazo había meses de estudio, momentos de incertidumbre y una meta que las dos habían perseguido juntas. La segunda edición del certamen, organizado por LA GACETA y el Ministerio de Educación, reunió este miércoles a tres duplas finalistas: la de la Nougués, de sexto año; la del Colegio Nacional Bartolomé Mitre, de quinto; y la de la Escuela de Comercio Nº 1, de cuarto.