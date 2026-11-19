El sábado y el domingo la temperatura mínima se ubicará en 21 °C por la madrugada. El sábado empezará con tormentas aisladas y vientos apenas perceptibles. La segunda mitad del día estará marcada por las lloviznas y 26 °C de máxima. El último día del fin de semana también tiene probabilidad de precipitaciones que llegarán en forma de tormentas aisladas durante las primeras horas y luego se convertirán en lluvias dispersas. El termómetro marcará de máxima 24 °C.