Resumen para apurados
- El SMN pronosticó para este fin de semana en Tucumán jornadas calurosas con máximas de 30 °C y tormentas debido a la persistencia de una masa de aire cálido e inestable.
- Las lluvias comenzarán el viernes con alta probabilidad nocturna, extendiéndose hasta el domingo con lloviznas y marcas térmicas más frescas en zonas altas como Tafí del Valle.
- La inestabilidad climática moderará el calor en la provincia, aunque se insta a los ciudadanos a seguir los avisos del SMN ante posibles complicaciones por tormentas aisladas.
El fin de semana mostrará su costado más tropical en la provincia. Entre el jueves y el domingo, la temperatura se mantendrá por encima de los 20 °C y el pico será de 30 °C en las zonas más bajas. Las precipitaciones estarán presentes en forma de tormentas, chaparrones y lluvias aisladas. Los valles se distinguirán, como siempre, por su diferencia térmica.
San Miguel de Tucumán empezará el fin de semana con una temperatura elevada. La mínima del viernes será de 19 °C y la máxima de 30 °C. Habrá lluvias aisladas durante la mañana, chaparrones por la tarde y tormentas aisladas hacia el final del día, con una probabilidad de precipitación del 10 % al 40 % que ascenderá al 70 % por la noche.
El sábado empezará con una temperatura mínima de 21 °C por la madrugada y por la tarde llegará a 26 °C. Se esperan tormentas aisladas durante la primera mitad del día y, luego, lloviznas. El domingo el marcador térmico irá de los 21 °C a los 25 °C. Durante la madrugada y la mañana se esperan tormentas aisladas y, durante la tarde y la noche, lluvias dispersas.
Pronóstico para el fin de semana en el sur de la provincia
Las temperaturas en el sur tucumano repetirán los patrones de la capital. Este jueves empezó con una mañana en 24 °C y la máxima llegará a 29 °C. Los vientos tendrán velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora. El viernes el marcador térmico será el más elevado del fin de semana en Concepción con 30 °C y probabilidades de precipitaciones que irán variando conforme avance el día.
El sábado y el domingo la temperatura mínima se ubicará en 21 °C por la madrugada. El sábado empezará con tormentas aisladas y vientos apenas perceptibles. La segunda mitad del día estará marcada por las lloviznas y 26 °C de máxima. El último día del fin de semana también tiene probabilidad de precipitaciones que llegarán en forma de tormentas aisladas durante las primeras horas y luego se convertirán en lluvias dispersas. El termómetro marcará de máxima 24 °C.
Fin de semana agradable en Tafí del Valle
Tafí del Valle tendrá una temperatura propia de esta época en las zonas más elevadas. Se espera que el viernes inicie con una mínima de 9 °C y que por la tarde ese indicador se duplique. Al igual que en la capital y el sur, se esperan precipitaciones en forma de lluvias, chaparrones y tormentas. Las probabilidades serán mayores conforme pasen las horas.
El sábado la temperatura empezará en 11 °C y por la siesta llegará a 18 °C. Habrá tormentas aisladas durante la primera parte del día y lloviznas entre la tarde y la noche. Se registrarán vientos de entre 13 y 22 kilómetros por hora. El domingo las probabilidades de precipitaciones rondarán el 40%, con una mínima de 11 °C y una máxima de 18 °C.