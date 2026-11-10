Pronóstico semanal: se esperan temperaturas superiores a los 35° y tormentas algunos días

Pronóstico semanal de San Miguel de Tucumán y el sur de la provincia

El SMN informó que este martes la temperatura oscilará entre los 14 °C y los 31 °C con nulas probabilidades de precipitaciones. El miércoles, los indicadores continuarán su ascenso hasta el jueves y viernes, días en que el termómetro tendrá su marca más alta. En la previa del fin de semana, el calor será el más extremo de los próximos días porque llegará a 36 °C con mínimas que irán de los 21 °C a los 23 °C.