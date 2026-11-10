Pronóstico semanal: se esperan temperaturas superiores a los 35° y tormentas algunos días

Resumen para apurados
- El SMN pronosticó para esta semana en Tucumán temperaturas superiores a los 36 °C y tormentas aisladas, debido a la proximidad del verano en el noroeste argentino.
- El calor extremo alcanzará su pico entre jueves y viernes, con noches cálidas en el llano y marcas más bajas en los valles, sumando probabilidad de lluvias desde el miércoles.
- Hacia el fin de semana descenderán las temperaturas y las lluvias podrían volverse continuas en el sur provincial, consolidando el patrón climático estival en la región.
La semana en Tucumán fusionará temperaturas elevadas en las zonas más bajas con promedios igualmente altos, pero menos cálidos en los valles. Aunque el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no anunció alertas por tormentas para las próximas 72 horas, sí pronosticó tormentas aisladas para varios días de la semana en diferentes regiones de la provincia.
Las temperaturas tendrán su pico por encima de los 36 °C en las zonas bajas, mientras que en los valles superarán los 20 °C todos los días hasta el fin de semana. Las mínimas, a su vez, rondarán entre los 18 °C y los 24 °C y entre los 6 °C y los 11 °C, respectivamente.
Pronóstico semanal de San Miguel de Tucumán y el sur de la provincia
El SMN informó que este martes la temperatura oscilará entre los 14 °C y los 31 °C con nulas probabilidades de precipitaciones. El miércoles, los indicadores continuarán su ascenso hasta el jueves y viernes, días en que el termómetro tendrá su marca más alta. En la previa del fin de semana, el calor será el más extremo de los próximos días porque llegará a 36 °C con mínimas que irán de los 21 °C a los 23 °C.
Por otra parte, el miércoles por la tarde empezarán a aumentar las probabilidades de lluvia. Se espera que lleguen de forma intermitente como tormentas aisladas. También habrá chaparrones desde entonces hasta el domingo. Las probabilidades de precipitaciones se mantendrán entre el 10 y el 40% a partir de la mitad de la semana, pero el sábado empezarán a descender las temperaturas.
En el sur de la provincia, en zonas como La Cocha, las condiciones climáticas seguirán las de la capital. El fin de semana las lluvias podrían presentarse de forma continua y no intermitente como en los días previos.
Pronóstico semanal de Tafí del Valle
Las zonas más elevadas de la provincia tendrán en promedio una temperatura 10 °C menor a la capital y el sur. El martes inició con una mínima de 6 °C, la más baja anunciada para toda la semana. Por la tarde, el termómetro llegará a indicar 19 °C. El miércoles, los indicadores empezarán a despegar e irán de los 8 °C a los 21 °C y aparecerán las probabilidades de precipitaciones durante la tarde.
El jueves y viernes, al igual que en la capital, serán los días más cálidos en Tafí del Valle, aunque con una amplia diferencia térmica: se registrarán entre 11 °C y 24 °C. Para ambos días se pronosticaron tormentas aisladas a partir de la tarde.
Durante el fin de semana la temperatura se reducirá, pero no habrá grandes diferencias respecto a los días previos. El sábado la mínima será de 11 °C y la máxima de 22 °C. El domingo la curva térmica seguirá en picada. Ese día y el lunes se registrarán entre 9 °C y 20 °C y se anunciaron chaparrones y tormentas aisladas.