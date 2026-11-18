De acuerdo con los modelos climáticos de Meteored, el ciclón extratropical se ubicará frente al país este miércoles. Se trata de una extensa zona donde la presión atmosférica es más baja que en su entorno, lo que provoca que los vientos giren de manera organizada alrededor de un punto central —en el hemisferio sur, este giro ocurre en el sentido de las agujas del reloj—. Este ciclón es de carácter extratropical, lo que implica que se desarrolla en latitudes medias y obtiene su energía del choque entre masas de aire frío y otras corrientes cálidas y húmedas.