Resumen para apurados
- Un ciclón extratropical sobre el Atlántico provoca intensas tormentas y ráfagas de hasta 60 km/h en Buenos Aires, el Litoral y el norte argentino durante esta semana.
- El fenómeno se originó en la Patagonia por el choque de masas de aire frío y caliente, desplazándose hacia el océano donde profundiza la inestabilidad climática.
- Las persistentes lluvias amenazan con agravar las inundaciones en el Litoral, donde la crecida del río Paraná y la saturación del suelo complican a las poblaciones costeras.
En el comienzo de la semana, los modelos meteorológicos advirtieron que, durante el transcurso de lunes a viernes, las tormentas y las precipitaciones marcarían el ritmo de las jornadas en las distintas regiones, con alertas meteorológicas extendidas por diversas partes del país. El motivo de gran parte de la inestabilidad se debe a la formación y el desplazamiento de un ciclón extratropical que, según se había advertido, se instalará durante estos días en el Atlántico.
De acuerdo con los modelos climáticos de Meteored, el ciclón extratropical se ubicará frente al país este miércoles. Se trata de una extensa zona donde la presión atmosférica es más baja que en su entorno, lo que provoca que los vientos giren de manera organizada alrededor de un punto central —en el hemisferio sur, este giro ocurre en el sentido de las agujas del reloj—. Este ciclón es de carácter extratropical, lo que implica que se desarrolla en latitudes medias y obtiene su energía del choque entre masas de aire frío y otras corrientes cálidas y húmedas.
El recorrido del ciclón desde la Patagonia hacia el norte
El ciclón tuvo su inicio en el norte de la Patagonia a comienzos de la semana. Luego comenzó a desplazarse hasta profundizarse sobre las aguas del océano Atlántico, al este de la provincia de Buenos Aires. Este fenómeno se comporta como un motor de inestabilidad que impulsará ráfagas de viento sobre la costa y el centro del país, mientras alimenta de humedad y tormentas recurrentes al norte argentino.
Así, con la inestabilidad generándose en este sector del país, con el dominio de bajas presiones y abundante humedad disponible, las provincias atravesaron desde el lunes jornadas de lluvias con acumulados de hasta 50 mm en la región patagónica, temperaturas sofocantes en el norte y amplias tormentas en la franja central y el noroeste, incluyendo Mendoza, San Luis, Córdoba, La Pampa, el oeste de Santa Fe, Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca y gran parte de la provincia de Buenos Aires.
La llegada del ciclón al Atlántico
La evolución del ciclón continuó con tormentas severas en el noreste, el Litoral y el territorio bonaerense este martes, con alertas en Santiago del Estero, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa. En el Litoral el panorama se agrava debido a que se trata de una zona sensible a nuevas precipitaciones, dado que ya se sienten los efectos de El Niño con una marcada onda de crecida en el río Paraná, que se sigue moviendo hacia el sur.
Este miércoles es el momento de asentamiento del ciclón, que termina por situarse sobre el Atlántico, al este de Buenos Aires. Según el pronóstico de Meteored, el centro de bajas presiones a nivel de superficie que atravesó el norte patagónico a inicios de la semana se posicionará en este día ya sobre las aguas del océano. Esto favorecerá la regeneración de lluvias sobre el noreste de Chubut, las costas de Río Negro y el sur de Buenos Aires.
Los efectos en las provincias por el ciclón
El ciclón provocará sobre el área bonaerense ráfagas de viento del sudoeste que pueden alcanzar los 60 km/h en general, y superar los 50 km/h entre la tarde y la noche en el AMBA.
Otra región con características meteorológicas preocupantes este día será el NEA: se esperan en 24 horas acumulados que pueden superar los 60 mm sobre el norte de Santa Fe, el este de Chaco y Formosa, y el oeste de Corrientes. Además, son probables tormentas localmente fuertes en Córdoba, Tucumán y Santiago del Estero.
Cómo sigue el tiempo hacia el final de semana tras la instalación del ciclón
Para el jueves, las tormentas y los chaparrones de variada intensidad se mantendrán en parte de Cuyo, La Pampa y Córdoba. Para la tarde y noche de esa misma jornada, sobre Corrientes, parte de Chaco y el norte de Santa Fe, los fenómenos se intensificarán y serán de fuertes a severos, con acumulados de precipitación —estimados según el modelo europeo ECMWF— de hasta 50-60 mm que pueden ser superados de manera puntual.
Según Meteored, las lluvias y tormentas de esta semana en el NEA y el Litoral pueden complicar aún más la situación de las personas que habitan cerca del río Paraná, que presenta aguas altas. Cabe recordar que los suelos están saturados, los arroyos han crecido y hubo miles de evacuados y autoevacuados próximos a la misma región, que esta semana puede recibir más de 180 mm.
El viernes 20, las lluvias se presentarán nuevamente sobre el sur, centro y este de la provincia de Buenos Aires (PBA), con acumulados estimados en hasta 25 mm; además, Tucumán y Córdoba tendrán otra jornada con tormentas fuertes.
La tendencia indica el desarrollo de tormentas fuertes o localmente severas para el cierre de la semana hábil sobre el este de Chaco, Formosa, el noreste de Corrientes y Misiones, con acumulados puntuales de hasta 80 mm, según el modelo meteorológico ECMWF.